Игорь Комаров: Казань – место встреч различных культур, где они находят общий язык

«Группа стратегического видения «Россия – исламский мир» традиционно собирается в Казани – столице Татарстана, которая давно стала местом встреч различных культур и единений, где они находят общий язык в совместной работе и творчестве. Символично, что в этом году темой заседания являются общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламскими странами. Общие ценности также стали важнейшим источником единства народов России», – заявил Комаров.

Российское государство на международной арене и внутри российского общества ориентируется на интеграцию, развитие диалога и установление максимально равных, взаимовыгодных нормальных взаимоотношений, подчеркнул он.

В ПФО более 80% граждан оценивают ситуацию с межконфессиональным и межнациональным миром в округе как стабильную, поделился статистикой опроса Комаров.

«С 2022 года количество попыток разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов с помощью средств массовой коммуникации из-за рубежа увеличилось более чем в пять раз. При этом результаты социологических опросов свидетельствуют, что состояние межнациональных отношений и оценки со стороны граждан не претерпели значимых изменений и остаются на достаточно высоком уровне», – уточнил он.

Устойчивость к внешнему давлению и внутренняя солидарность формируются в том числе интересом к традиционным ценностям, разделяемым подавляющим большинством россиян, заключил Комаров.