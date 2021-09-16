Игорь Комаров и глава Росреестра обсудили создание ресурса о земле и недвижимости в РТ

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и руководитель Росреестра Олег Скуфинский обсудили реализацию мер по пополнению и уточнению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Особое внимание было уделено реализации эксперимента по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), в котором участвуют два региона округа — Республика Татарстан и Пермский край, отмечает пресс-служба полпреда.

«Сейчас реализуем эксперимент по созданию ЕИР, который станет первым шагом для формирования национальной системы пространственных данных», — объяснил значение пилотного проекта Олег Скуфинский.

Помимо прочего, стороны отметили важность работы по верификации сведений о границах лесничеств и приведении их в соответствие с данными ЕГРН по пилотным муниципалитетам.

Кроме того, полпред в ПФО и глава Росреестра затронули такие темы, как организация комплексных кадастровых работ, уточнение и внесение в ЕГРН сведений об административно-территориальных образованиях, территориальных зонах, земельных участках и так далее.

«Качество и полнота данных ЕГРН будут значительно влиять на инвестиционную, экономическую и социальную повестку регионов, в том числе на формирование консолидированного бюджета по имущественным налогам и сборам, защиту прав собственников при реализации проектов. Основной задачей проекта должно стать упрощение процедур согласования на всех уровнях», — подчеркнул Игорь Комаров.

Эксперимент по созданию ЕИР проводится Росреестром в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года №2429. К началу 2021 года в ЕГРН было внесено всего 37% границ субъектов Федерации и 35% границ населенных пунктов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Основной целью работ является объединение сведений, содержащихся в различных государственных информационных ресурсах федеральных и региональных органов власти. Они проводятся по поручению Президента России Владимира Путина.