Игорь Комаров и глава МЧС России Куренков встретились с жителями затопленного Орска

Сегодня, 12 апреля, глава МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров прибыли в Орск Оренбургской области, где осмотрели наиболее пострадавшие районы города, встретились с жителями и оценили восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ.

Фото: © Пресс-служба Полномочного Представителя Президента РФ

«Общественно-политическая обстановка в регионе в целом стабильная, контролируемая. В зонах подтопления для пострадавших организована необходимая помощь: осуществляется подвоз питьевой воды и воды для бытовых нужд, ведётся работа по восстановлению подачи электричества. Органы власти оказывают материальную и финансовую помощь пострадавшим, поступило уже более 150 тыс. заявлений на получение выплат. За эпидемиологической ситуацией следят медики», – прокомментировал ситуацию в Оренбуржье Игорь Комаров.

Отмечается, что в регионах ПФО идет сбор гуманитарной помощи пострадавшим жителям Оренбургской области, открыты пункты приема продовольствия.

«Хочется поблагодарить всех тех, кто не остается в стороне и помогает. Регионы нашего округа ежедневно доставляют в Оренбуржье гуманитарную помощь, в том числе воду – привезено порядка 200 тонн воды, и она продолжает поступать. Наши жители и бизнес также оказывают финансовую помощь», – сказал Игорь Комаров.

Как отметили в МЧС, ситуация с паводком в области находится на постоянном контроле. В настоящее время промытый ранее участок дамбы отсыпан, вода из реки Урал не поступает в жилые районы.

Напомним, 5 апреля 2024 года в Орске Оренбургской области произошел прорыв земляной насыпной дамбы, в результате чего затопило дома и приусадебные участки, жители были эвакуированы. В регионе действует ЧС федерального характера.