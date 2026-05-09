Игорь Комаров: «День Победы – символ единства и национальной гордости»

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил граждан с Днем Победы.

«9 Мая – особая дата в истории нашего народа. День Победы – это символ национальной гордости и единства», – отметил Комаров.

По его словам, 81 год назад завершилась одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории человечества, и память о подвиге победителей бережно сохраняется и передается из поколения в поколение.

«Мы отдаем дань глубокого уважения труженикам тыла и всем, кто восстанавливал страну и укреплял ее мощь. Эти люди подарили нам величайшую ценность – свободу жить, трудиться, учиться, любить и воспитывать детей», – подчеркнул Игорь Комаров.

Полпред также заявил, что сегодня эти ценности продолжают защищать участники специальной военной операции, врачи и волонтеры, которые вместе отстаивают мир, суверенитет и единство многонациональной России.

Он выразил глубокую благодарность ветеранам и труженикам тыла, а также почтил память всех, кто отдал жизнь за свободу Отечества, и поздравил граждан с Днем Великой Победы.