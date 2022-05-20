Игорь Комаров: 1100-летие ислама стало импульсом для развития культуры и дружбы народов

Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией стало импульсом для развития культуры и дружбы народов. Об этом заявил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Казанской ратуше.

«1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией важно не только для мусульман. Мы видим, что это явилось серьезным импульсом для развития культуры и дружбы народов в целом. В Приволжском федеральном округе открываются новые мечети, большее внимание уделяется развитию ислама во всех регионах округа. И это является надежной основой того, что дружба народов как укреплялась, так и дальше будет укрепляться», — сказал полпред Президента РФ в ПФО.

Комаров подчеркнул, что Приволжье представляет собой пример баланса между развитием общероссийской гражданской идентичности и сохранением традиционных ценностей народов России.

«Почти 500 лет мирного сосуществования основных религиозных конфессий — христианства и ислама — сформировали благоприятные условия развития диалога и взаимопонимания между представителями самых разных культур. Ислам является органичной частью жизни Приволжья, где проживают около 6 млн человек, относящихся к народам традиционно исповедующих мусульманскую религию», — отметил он.

По словам спикера, в России созданы все условия для эффективного развития культуры разных народов. Речь идет о системе образования, институтах гражданского общества, средствах массовой информации и развивающихся практиках цифровизации традиционной культуры посредством соцсетей и интернета.

Комаров уточнил, что с одной стороны, эти процессы берут свое начало в российском обществе среди активных граждан, общественных организаций и экспертного сообщества. С другой стороны, органы власти оказывают необходимую поддержку наиболее успешным практикам через грантовые конкурсы, ресурсное обеспечение и субсидирование отдельных направлений сохранения культурного многообразия. «В современных условиях эта работа актуальна как никогда», — убежден он.

Полпред Президента России в ПФО заметил, что на протяжении многих лет российское общество сталкивается с навязанными извне образами конфликтных межкультурных отношений, которые воспроизводят, прежде всего, опыт западных стран.

«Мы отчетливо видим, как в рамках этой модели взаимопонимание подменяется толерантностью, дружба между представителями разных культур — мультикультурализмом, общественное сознание в этих странах формируется с помощью информационных кампаний, в которых в отношении неугодных реализуется технология культуры отмены и формирования образа врага. При этом людям навязываются новые правила, исключения и девиации преподносятся в качестве нормы», — продолжил он.

Комаров добавил, что российское общество и государство в противовес этому демонстрируют взвешенные и ориентированные на традиции и здравый смысл подходы как в межгосударственных, так и в межкультурных отношениях.

В Приволжском федеральном округе зарегистрировано свыше 3,5 тыс. мусульманских религиозных организаций и 26 исламских религиозных учебных заведений.