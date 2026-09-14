Игорь Гришин высказался о лидерстве «Нефтехимика» в таблице КХЛ

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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги победного матча с «Адмиралом» (2:1), который завершил удачную домашнюю серию нижнекамской команды.

«Интересный матч получился, достаточно открытый. Мы хорошо вошли в игру, контролировали ход, много моментов создали. Во втором периоде игра выровнялась, но хорошо, что Ярослав Озолин сыграл уверенно и выручил команду. В третьем периоде попросили ребят больше концентрироваться на игре, а не на околоигровых моментах. Они восприняли нормально – забили и победили в основное время», – цитирует Гришина пресс-служба клуба.

Тренер отметил, что домашняя серия получилась практически идеальной:

«Удачная домашняя серия, почти 100% очков. Видно, что команда в хорошем внутреннем состоянии. Внутри коллектива хорошие отношения, все друг друга поддерживают – это сказывается и на тренировках, и на играх. Понятно, что не всегда будет гладко, но главное – преодолевать трудности всем вместе».

«Нефтехимик» с семью очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 16 сентября на выезде против «Сибири» .