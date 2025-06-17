Игорь Гришин рассказал, какой хоккей будет ставить в «Нефтехимике»

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

Новый наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал, какую модель хоккея хотел бы видеть у своей команды. Он отметил, что ему импонирует стиль Игоря Никитина, и он хотел бы видеть такие же качества у хоккеистов «Нефтехимика».

«Все тренеры этого хотят, просто у кого-то лучше получается донести свои идеи, построить систему, у кого-то — хуже. Нельзя сказать, что "Локомотив" играет незрелищно. Они просто не дают противнику играть зрелищно, поскольку полностью отрабатывают каждый момент, стараются не проигрывать единоборства.

Вот и складывается впечатление, что игра незрелищная, поскольку у одних ворот моменты создаются, а у других — моментов практически нет. От этого идет ощущение "закрытого" хоккея. А когда команды играют немного бесшабашно, атака в одну сторону – двое против двух, в обратную – трое на одного, там – на пустые ворота, здесь – вот и эмоции, адреналин. Болельщикам это нравится, да и я сам за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0. Но для того чтобы достичь цели, каждый игрок должен выложиться полностью и каждую секунду отработать, демонстрируя самоотдачу», – рассказал Гришин «Чемпионату».

Напомним, Игорь Гришин официально стал новый главным тренером «Нефтехимика» 4 июня. Об этом было объявлено на пресс-конференции нижнекамского клуба. Олег Леонтьев был досрочно отправлен в отставку после трех сезонов во главе нижнекамской команды.