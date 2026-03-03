news_header_top
Игорь Гришин прокомментировал пребывание Белозерова на тренерском мостике «Нефтехимика»

Фото: hcnh.ru

Наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин по окончании матча с «Амуром» (1:3) прокомментировал пребывание Андрея Белозерова на тренерском мостике нижнекамской команды.

Форвард и лидер атаки «волков» продолжает свое восстановление от травмы, полученной в матче против «Сибири» в конце февраля.

«Андрей Белозёров на скамейке в качестве тренера? Я бы предпочёл, чтобы он проводил время на льду, а не на скамейке. Он и сам рвётся в бой, но пока есть ограничения. Но на скамейке он активный, разговаривает с ребятами, поддерживает, подсказывает. Хороший опыт для него», – сказал Гришин на пресс-конференции.

Следующий матч в КХЛ «Нефтехимик» проведет против «Адмирала» во Владивостоке 5 марта.

#ХК Нефтехимик
