Игорь Гришин поделился подробностями своего назначения в «Нефтехимик»

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

Новый главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин поделился деталями, как договаривался с клубом.

«Первое предложение было ближе к концу марта. Поступил звонок от спортивного директора клуба Антона Марчинского, где мне сказали об интересе со стороны "Нефтехимика". На тот момент "Динамо" ещё играло в плей-офф. Я обозначил, что мне интересно было бы поработать в КХЛ, по большому счёту практически сразу и согласился. Но, естественно, по сути дела, пока шёл плей-офф ВХЛ, я обсуждать ничего не мог, и первая конкретная встреча случилась только в начале мая.

В Петербург приехали Игорь Викторович Ларионов, Антон Марчинский, мы встретились, обговорили детали, мне озвучили уже прямое предложение по контракту. Предварительная договорённость была, а нюансы обсуждались уже позже. Мне важно было, например, зайти в клуб со своим тренерским штабом. Как можно больше людей собрать, кому я доверяю и с кем давно вместе работаю.

Так что слухи касательно того, что мы обсуждали работу с "Нефтехимиком" во время плей-офф с "Динамо" — это явное преувеличение. Контакты были, но живая встреча только после окончания сезона для моей команды», — приводит слова наставника «Нефтехимика» «Чемпионат».

Напомним, «Нефтехимик» объявил о назначении нового главного тренера 4 июня. До того стало известно, что «Нефтехимик» решил досрочно расстаться с Олегом Леонтьевым.