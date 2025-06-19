Игорь Гришин: «Мне хочется, чтобы «Нефтехимик» был стабильным, не просто на один сезон»

В июне 2024 года хоккейный клуб «Нефтехимик» возглавил 59-летний специалист Игорь Гришин. Ранее главным тренером в КХЛ он работал, будучи наставником московского «Спартака». В интервью «ТИ-Спорту» специалист поделился планами на будущий сезон, раскрыл подробности трансферной кампании нижнекамцев и оценил профессионализм юных хоккеистов.





Игорь Гришин: «Руководство со мной посоветовалось в плане концепции и идеи развития клуба. Я сказал, что хотелось бы сделать средний возраст хоккеистов в команде поменьше»

Фото: hcnh.ru

«Не думаю, что у меня будут какие-то проблемы с бытом в Нижнекамске»

– Игорь Владимирович, последние три года вы работали в больших регионах России: Санкт-Петербурге, Московской области. Было ли непросто психологически переезжать в Нижнекамск?

– На самом деле, нет. Потому что мне за всю жизнь пришлось поездить по многим городам России – большим и маленьким. И даже если мы возьмем тот же Воскресенск: да, географически он находится близко к Москве. Но оттуда до столицы ехать далеко – около 80 км. Я приезжал в Москву периодически, но большую часть времени все равно находился в Воскресенске. Меня не особо напрягает размер, масштаб города, главное, чтобы в нем была инфраструктура. Чтобы город был достаточно чистый, чтобы были места, где можно погулять, посидеть с друзьями, пообщаться. В Нижнекамске я все это увидел. Поэтому не думаю, что у меня будут какие-то проблемы с бытом.

– Если не секрет, когда последний раз были в Нижнекамске до этого года?

– Так, надо повспоминать. Наверное, это было в сезоне 2022-23, когда я работал в «Спартаке».

– Город как-то поменялся за эти два-три года?

– По моим ощущениям, немножко изменился. Мне показалось, что и домов новых побольше стало в Нижнекамске, и город как-то разросся.

– В первый месяц межсезонья «Нефтехимик» покинули почти все возрастные хоккеисты: Брюквин, Лещенко, Пашнин, Петров. Продиктовано ли это тем, что вы хотите серьезно омолодить команду, или же руководство клуба по своей инициативе решило не продлевать игроков?

– Руководство «Нефтехимика», конечно, со мной советовалось по этим игрокам. Да, команду покинуло много возрастных игроков в первый месяц, но это не значит, что мы не приобретем им на замену других опытных и возрастных хоккеистов. Подписания будут. Руководство со мной посоветовалось в плане концепции и идеи развития клуба. Я сказал, что хотелось бы сделать средний возраст хоккеистов в команде поменьше. Так мы сможем заключать с игроками долгосрочные отношения и формировать костяк состава сразу на несколько сезонов. Мне хочется, чтобы команда была стабильной, не просто на один сезон. Поэтому мы ищем игроков с возрастом, еще не достигшим статуса неограниченно свободного агента.

«Мне хочется видеть в команде больше подвижных игроков, с хорошим катанием, которые умеют контролировать шайбу» Фото: hcnh.ru

«Одна из бросающихся в глаза проблем в КХЛ в последние годы – не такой обширный рынок игроков, не очень богатый, как хотелось бы»

– Наверняка расстаетесь с возрастными игроками еще и потому, что хотите видеть быстрый хоккей в «Нефтехимике», как и в других командах, бывших ранее под вашим началом?

– Я всегда был приверженцем агрессивного, активного хоккея. Мы видим в последние годы в КХЛ, что хоккей убыстряется, становится более мобильным. Безусловно, мне хочется видеть в команде больше подвижных игроков с хорошим катанием, которые умеют контролировать шайбу, правильно открываться и быстро переходить из обороны в атаку.

– Если говорить про комплектацию состава «Нефтехимика» на будущий сезон, то какие позиции у вас вызывают головную боль?

– Хочется защитника двустороннего. Чтобы и в обороне надежный был, и помогал нападению поддерживать атаку. Смотрим также кандидатуры на позицию центрального нападающего, но с этим в лиге есть серьезный дефицит. Вообще одна из бросающихся в глаза проблем в КХЛ в последние годы – не такой обширный рынок игроков, не очень богатый, как хотелось бы. Есть запросы по определенному типу игрока, но в лиге его не получается найти. Поэтому где-то рискуем, пробуем ребят из ВХЛ, которые себя хорошо зарекомендовали. Даем им шанс проявить себя. Они, кстати, потом не теряются в КХЛ, как правило. Доходчивый пример – Андрей Белозеров, который в Нижнекамск тоже из «Вышки» приехал. Я думаю, что это тоже определенный тренд. Мы видим, что каждый сезон по несколько игроков из ВХЛ заходят в КХЛ.

– Помимо защитника и центрального нападающего кого-то еще будете брать? Края атаки, наверное, тоже хотелось бы усилить?

– Вот у нас как раз две-три позиции и нужны под усиление. Да, крайних нападающих сейчас тоже смотрим, в этом направлении следим за игроками. Нужен быстрый форвард, который любит хорошо двигаться, открываться. Любит, а самое главное – не боится играть с шайбой, идти в обводку.

«Я Дамира знаю давно. Нам нужен такой нападающий. На мой взгляд, в переговорах с ним у нас обоюдный интерес» Фото: ak-bars.ru

«Мы продолжаем быть на связи с Дамиром Жафяровым. Переговоры с его стороной продолжаются»

– На североамериканский или европейский рынок ориентируетесь при выборе игроков?

– Разумеется, мы смотрим и ориентируемся, но тут возникают трудности в желании самих игроков. У нас есть контакты, есть общение, но не все игроки готовы сюда ехать. Сейчас пошла мода, что в Северной Америке все больше молодых игроков в Европу приезжают, чем в Россию. Не знаю, комфортнее им там, наверное. А возрастные, поигравшие в НХЛ и АХЛ опытные хоккеисты готовы приехать сюда, но только на большие контракты. Хочешь мастеровитого игрока из Северной Америки – плати хорошие деньги. Потому что в связи с инфляцией, скачущим курсом доллара им уже в России играть не так выгодно. Им легче выбрать, например, швейцарскую лигу. А вот молодые парни, у которых нет шанса заиграть в НХЛ, выбирают разные европейские лиги. Очень много ведь североамериканцев играют в Словакии, Финляндии, Швеции. Мы смотрим рынок Северной Америки, пытаемся договориться, но процесс очень сложный.

– Таких уникумов, как Митчелл Миллер, получается, практически нереально привезти из Европы в наши дни?

– Были ребята, которые нам очень понравились, с кем мы хотели вести предметный диалог о трансфере. Но они все почему-то не готовы переезжать в Россию по разным причинам. Кто-то слишком молодой и думает, что может здесь не заиграть и потерять годы. Кто-то боится ехать, потому что опять начитался политических новостей. Реально очень непросто работать с легионерами. Поэтому и приходится больше внимания обращать на внутренний рынок.

– Продвинулись ли вы в переговорах с Дамиром Жафяровым о переходе в «Нефтехимик»? Или эта эпопея еще тянется?

– Мы продолжаем быть с ним на связи, переговоры с его стороной продолжаются. Я давно обозначил ему, что хотел бы видеть его в своей команде. Я считаю, что прошлый сезон в «Барысе» у него был не совсем удачный. Там и травмы, и статистические показатели не очень хорошие, не для его уровня игрока. Я Дамира знаю давно. Нам нужен такой нападающий. На мой взгляд, в переговорах с ним у нас обоюдный интерес. Он нам поможет как классный мастеровитый хоккеист в достижении результатов, а мы поможем ему где-то перезапустить карьеру.

«Ничего страшного, если руководство хочет сначала присмотреться к тренеру как с одной, так и с другой стороны, понять, устраивает ли он в работе, подходе к делу» Фото: hcnh.ru

«Ничего страшного, если руководство хочет сначала присмотреться к тренеру...»

– Не так давно «Нефтехимик» продлил на год сотрудничество с «Ижсталью» в ВХЛ. Как оцените потенциал этого симбиоза с ижевчанами в следующем сезоне?

– Будем честны, последние годы «Ижсталь» не очень блистала в ВХЛ. Я слышал, что у них серьезно улучшилось финансирование. По новостям я вижу, каких игроков они приобретают. Скажу, как опытный человек в ВХЛ, что это хорошие и квалифицированные игроки, которые точно усилят клуб. С «Ижсталью» мы обсудили, что несколько наших игроков, кто на двусторонних контрактах, могут получить в Высшей лиге игровую практику. Принцип сотрудничества с «Ижсталью» у нас очень простой. Кто проявит себя в ВХЛ, получит шанс показать себя в КХЛ.

– Был слух весной, что «Нефтехимик» может заключить партнерство с «Челнами» в ВХЛ. Слышали об этом?

– Когда я пришел в конце мая на разговор с руководством «Нефтехимика», мне сказали, что их полностью устраивает сотрудничество с «Ижсталью». Ничего менять они не собирались. Наверное, это был просто слух.

– Философия «Нефтехимика» в последние годы строится на долгосрочных отношениях. Длительные контракты заключаются с игроками. У Олега Леонтьева до увольнения было соглашение до 2027 года. Ему давали время строить команду. Вас позвали пока всего на год. Давление испытываете?

– Я привык работать на таких условиях. Да и считаю это нормальным. Ничего страшного, если руководство хочет сначала присмотреться к тренеру как с одной, так и с другой стороны, понять, устраивает ли он в работе, подходе к делу. Бывает, дают тренеру двухлетний-трехлетний контракт. А где гарантии, что он отработает его до конца? Поэтому я в этом плане не очень-то волнуюсь. Я всегда придерживаюсь по жизни принципа: если что-то не получается в одном месте, значит, получится в другом.

«Вы знаете, я совершенно не жалею о том, как сложились обстоятельства после отставки из «Спартака». Потому что когда я вернулся в «Химик», то в этом году мы сразу взяли Кубок Петрова» Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

Об отставке из «Спартака» в 2023 году: «У меня есть объяснение, почему так случилось»

– Нет ли у вас обиды на «Спартак» за 2023 год? После череды поражений вас уволили очень быстро из клуба, уже в начале февраля. Хотя старт вы выдали отличный – восемь побед в девяти матчах.

– Да, я делал анализ в кулуарах, думал, почему это произошло. Если вкратце – сначала все было хорошо, а потом резко сломалось. Но это внутренние мои дела, не думаю, что стоит на всеобщее обсуждение это выносить. У меня есть объяснение, почему так случилось. Вы знаете, я совершенно не жалею о том, как сложились обстоятельства после отставки из «Спартака». Потому что когда я вернулся в «Химик», то в этом году мы сразу взяли Кубок Петрова. Так что все нормально. Руководство «Спартака» не удовлетворил результат команды, поэтому они приняли решение прекратить со мной сотрудничество.

– В любом случае какое-то чувство недосказанности, наверное, осталось?

– Было обидно если только за то, что не получилось выйти в плей-офф. На этот счет достаточно времени самоанализом занимался. Но опять же мы с руководством «Спартака» обсуждали момент, что если вдруг у меня не пойдут дела в команде хорошо, я буду готов вернуться в этом же сезоне в «Химик». То есть с их стороны тоже была определенная перестраховка. Готовили они запасной аэродром, так скажем. Я вернулся в «Химик» весной с удовольствием. Здорово отыграли плей-офф, завоевали трофей.

«Овечкин – большой профессионал. Он умеет себя готовить, держится на великолепном уровне» Фото: © Алексей Алексеев / РИА Новости

«Овечкина можно назвать величайшим снайпером среди российских хоккеистов»

– Капитаном тогдашнего «Химика» был 42-летний Олег Губин, который держал себя в отличной форме при весьма преклонном возрасте. Мы видим, что сейчас Александр Овечкин, которому в сентябре этого года будет уже 40 лет, будто бы и не намерен пока задумываться о завершении карьеры. Как считаете, если он через год вернется в КХЛ, будет на лидирующих позициях в клубе?

– Овечкин – большой профессионал. Он умеет себя готовить, держится на великолепном уровне. Поэтому если через год сюда вернется, спокойно отыграет пару сезонов в КХЛ.

– Овечкин – самый великий российский хоккеист в ХХI веке?

– Ух, сложный вопрос для меня. Вы знаете, очень много игроков приходит на ум и кого-то конкретно одного выделить сложно. Я думаю, что Овечкина можно назвать величайшим снайпером среди российских хоккеистов. Он это, собственно, и доказал, побив рекорд Гретцки. Вообще, если брать особенности хоккеиста-снайпера – это удивительное сочетание природы, развития навыков и умения. Могу сказать, что в России до сих пор умеют выращивать талантливых, сильных игроков. Возможно, они немного другого направления, чем Овечкин. Но не менее талантливые.

Нужно понимать, что обстановка в хоккее сейчас другая. Меняются тенденции, по-другому ведут работу клубы. Овечкин, он же как зашел в «Вашингтон», так 20 лет в одной команде играет. Я так понимаю, в текущей повестке дня это очень редкое явление, когда один игрок 20 лет играет в одной команде. То есть он шел целенаправленно к этому рекорду и понимал, что рано или поздно он его достигнет именно в «Вашингтоне». Сейчас молодым игрокам вряд ли кто-то гарантирует, что он 20 лет будет играть только в одном клубе. Это тоже влияет. Поэтому я считаю, что у нас в мире много игроков такого же таланта, как у Овечкина, просто другого направления.

«Мой принцип работы с игроками – всё стараться делать на позитивном уровне. Это касается общения, атмосферы и прочего» Фото: dynamo-spb.com

«Ни один тренер, пусть даже самый лояльный, не будет терпеть равнодушия игроков»

– В глазах журналистов вы всегда очень дипломатичный, обходительный тренер. А как вы ведете себя с хоккеистами? Можете громко крикнуть на тренировках?

– Мой принцип работы с игроками – всё стараться делать на позитивном уровне. Это касается общения, атмосферы и прочего. Но, естественно, когда я вижу, что что-то не получается, когда кто-то недорабатывает, то я могу громко крикнуть.

– Есть ощущение, что лояльных тренеров в КХЛ становится намного больше в последние годы? Отправной точкой, возможно, стало появление в лиге такого тренера, как Игорь Ларионов.

– Ну да, Игорь Ларионов – фигура, конечно, огромная, континентальная, я бы даже сказал. Скажу, что я знаю нескольких тренеров, которые так же лояльно относятся к ошибкам игроков индивидуального плана, когда случается технический брак. Да и я сам прекрасно понимаю, что много факторов могут сложиться для этих ошибок. Но, по моему опыту, ни один тренер, пусть даже самый лояльный, не будет терпеть равнодушия игроков. На это снисходительно невозможно реагировать.

– Один из ваших явных тренерских козырей – умение эффективно работать с молодежью. Как считаете, молодое поколение сейчас более профессиональное, чем предыдущее?

– Тут всё индивидуально. Но в общей массе думаю, что да. Молодые ребята сейчас более целеустремленные. В быту себя держат нормально. Соблюдают режим дня, ответственно подходят к питанию, тренировочному процессу. Сейчас у молодого поколения есть всё, чтобы стать отличными профессионалами: тренажеры, экипировка, оборудование, спортивное питание. Конечно, есть отдельные личности, которые думают, что их талант так и будет им давать возможность постоянно играть на высоком уровне. И они думают, что для этого не обязательно много работать. Но потом такие игроки отсеиваются, больно обжигаются.