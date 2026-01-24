Игорь Гришин: «Матч с «Барысом» прошел в привычном ключе»

Фото: hcnh.ru

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги матча КХЛ против астанинского «Барыса», завершившегося победой хозяев со счетом 3:2. По словам Гришина, встреча получилась похожей на предыдущие игры с этим соперником, передает Телеграм-канал «Нефтехимика».

Он отметил, что команды показали открытый хоккей с большим количеством моментов у обоих ворот, однако итоговый счет вновь оказался минимальным. Тренер подчеркнул, что и «Нефтехимик», и «Барыс» надежно действовали в обороне, а вратари сыграли уверенно.

Нижнекамцы смогли первыми открыть счет и увеличить преимущество, однако в концовке, по признанию наставника, сами создали себе сложности.

Комментируя изменения в сочетаниях звеньев, Гришин пояснил, что тренерский штаб скорректировал порядок выхода троек, а также попробовал Дениса Селезнева в звене с Никитой Николишиным и Данилом Заседой.

Он напомнил, что подобное сочетание уже использовалось по ходу предыдущей встречи и тогда принесло результат. При этом после первого периода команда вернулась к прежним сочетаниям.

Говоря о планах на шестидневную паузу в чемпионате, главный тренер сообщил, что команда проведет тренировку в зале, после чего игроки получат два выходных дня, чтобы провести время с семьями. По его словам, 28-го числа хоккеисты вновь соберутся и начнут подготовку к выездной серии матчей.

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец, в свою очередь, заявил, что его команда в очередной раз потерпела обидное поражение. Он отметил, что при лучшей реализации игра могла сложиться иначе, однако выигрывать сложно, когда допускаются ошибки в большинстве.

Кравец подчеркнул, что, выходя на третий период, команда была настроена на активное движение, борьбу и действия, которые должны были привести к численному преимуществу, и в целом эти установки удалось выполнить. При этом, по его словам, ошибка при игре в формате «пять на четыре» привела к пропущенной шайбе, которая, по его мнению, и стала решающей.

Несмотря на это, Кравец отметил, что «Барыс» не опустил руки и продолжал бороться до конца встречи. Он выразил сожаление из-за того, что гол его команды в концовке матча не был засчитан, добавив, что, по его оценке, астанинцы заслуживали как минимум овертайма.