17 марта 2026

Игорь Гришин: «Есть команда на букву Ц, с которой неинтересно играть»

Фото: hcnh.ru

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин после яркой победы над «Торпедо» (6:3) ответил на вопрос о предпочтениях в выборе соперника по плей-офф. Его ответ получился интригующим.

Специалист высоко оценил игру с нижегородцами, назвав ее интересной и захватывающей для зрителей. «Мы оказались более удачливы в реализации моментов. Ребята играли с удовольствием, с настроением», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Однако когда речь зашла о командах, встречи с которыми хотелось бы избежать в плей-офф, тренер предпочел говорить загадками. На предположение журналиста, что речь может идти о клубе на букву «А», Гришин ответил неожиданно: «Почему же? Я бы назвал на букву Ц».

Собеседник заметил, что такой соперник находится в другой конференции, а значит, пересечься с ним в первом раунде «Нефтехимик» не может. «Ну да. В первом раунде как минимум», — согласился Гришин, оставив открытым вопрос о том, какую именно команду он имел в виду. Болельщикам остается лишь догадываться, идет ли речь о ЦСКА или другом клубе.

#ХК Нефтехимик #хк цска
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

