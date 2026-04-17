Игорь Горбенко: «Шипачев в отличной форме, буду ждать от Вадима новых рекордов»

Тренер минского «Динамо» Игорь Горбенко в беседе с «Russia-Hockey.ru» оценил состояние 39-летнего нападающего Вадима Шипачева.

«39-летний Шипачёв продолжает свою карьеру? Это вопрос к Вадиму, к его семье. Но мы в Минске много работали с Вадимом, он в отличной форме, и, на мой взгляд, на рынке его с руками и ногами оторвут те клубы, которым нужно развивать молодёжь. Так что буду ждать от Вадима новых рекордов!» – сказал Шипачев.

В минувшем сезоне КХЛ Шипачёв набрал 42 (15+27) очка в 64 матчах регулярного чемпионата.