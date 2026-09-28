Игорь Дивеев: «Завтра все увидите, и потом поделитесь, удивили ли мы вас»

Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал журналистам, с каким настроем команда Валерия Карпина подходит к матчу против сборной Ирана, который пройдет завтра на «Ак Барс Арене».

— Конечно, подготовлены. Мы уже третий раз будем играть с Ираном, поэтому мы примерно понимаем, как они будут действовать. А возможно, что-то новое они придумают сами. И плюс последнюю игру у них с Узбекистаном они играли, мы тоже смотрели, подглядывали. Ну, и прекрасно понимаем, что будет и как мы будем действовать. Это главное для нас.

— Почти год прошёл с прошлой как раз встречи с Ираном. Какие-то новые наработки или вот всё та же наработка, все те же схемы? Или всё-таки ждать новый футбол и, может, уже не 2:1, а больше счёт?

— Завтра всё увидите и сами скажете потом, удивили ли мы вас.

— Какая цель на тренировку, которая будет сегодня на «Ак Барс Арене»? Посмотрите газон и так далее?

— Ну, да, конечно. Такие предматчевые тренировки — это всегда посмотреть поле, проверить шипы, потому что тем более для защитников, для вратарей это важно. Потому что где-то если подскользнешься, не дай бог, какой-то момент у наших ворот будет. Поэтому для нас, наверное, самое важное — посмотреть поле, как оно держит, и подобрать бутсы под него.

— Что можете сказать болельщикам? Призвать их, кто ещё не купил билеты?

— Ну, надеюсь, завтра будет полный стадион. И для всей России, для нас это, наверное, приятно, когда стадион заполняется полностью. И когда нас гонят, поддерживают — мы все это любим, ценим. И, я думаю, болельщикам тоже интересно, когда на стадионе очень хорошая атмосфера. Поэтому всех приглашаю и всех жду на игре. И не только в Казани! И в Нижнем Новгороде.

— Какие впечатления от приезда в Казань вообще? И что такое мероприятие проводится именно здесь, впервые там за 5 лет, да?

— Я недавно здесь был. Понятно, это, наверное, для болельщиков это здорово, это интересно. Тем более у «Рубина» хорошая академия, я думаю, большинство детишек, ребят придут на игру, будут смотреть. Понятно, если есть какие-то любимчики, Сафонов — посмотреть на игру Сафонова, на Миранчука, на Головина, на Батракова тоже. Поэтому, я думаю, это будет для них приятно посмотреть и посмотреть, как выглядит вживую, и, думаю, это будет здорово, – цитирует футболиста корреспондент «ТИ-Спорта».

Игра между командами России и Ирана состоится завтра, 29 сентября. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.