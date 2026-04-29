29 апреля 2026

Игорь Дивеев рассказал, почему в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ

Фото: fc-zenit.ru / Анна Мейер

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что, по его мнению, в Лиге чемпионов выступать проще, чем в российском чемпионате.

«Я не знаю, как там в Лиге чемпионов. Но, как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате, потому что в нашем чемпионате ты играешь против… Взять ту же "Балтику", которая бегает и по ногам тебя просто сзади кусает. Ты передачу отдаёшь, и тебя всегда вот это вот сзади бам-бам-бам», — сказал Дивеев в выпуске на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

По его словам, в еврокубках соперники действуют иначе. «А там, как рассказывал Федя Чалов, ты всегда спокойно на мяче принимаешь, разворачиваешься. Один раз развернул, они все садятся и стоят в зоне», — добавил защитник.

