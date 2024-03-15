Игорь Бикеев заявил, что трехдневные выборы гораздо комфортнее для избирателей

Трехдневные выборы гораздо комфортнее для избирателей. Это помогает большему количеству граждан выразить свою волю и реализовать свое конституционное право. Своим видением ситуации в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» поделился депутат Государственного Совета РТ, первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев.

«Три дня дают безусловно больше возможностей, чем один. Возможно, кто-то хотел бы посвятить воскресенье семье, выехать за город из того населенного пункта, где находится его избирательный участок. Может, какие-то драматические жизненные обстоятельства что-то изменили, например похороны, болезнь близких людей», — сказал он.

Бикеев также отметил, что в период пандемии коронавируса российская избирательная система была вынуждена развести большое число избирателей по времени.

«Так появились многодневные выборы, которые оказались для избирателей удобнее еще и за рамками ковидных ограничений. Многодневные выборы больше нагружают избирательную комиссию, но пока системе удается балансировать», — добавил он.

По его мнению, в дальнейшем будет наблюдаться развитие и другого комфортного инструмента — электронного голосования. В будущем планируется сделать его всеобщим, сейчас оно реализуется в некоторых регионах.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).