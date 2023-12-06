Игорь Бикеев: Вклад Татарстана в научно-техническую политику России постоянно растет

В выставленных на голосование в качестве будущих публичных целей и задач Минобрнауки Татарстана рекомендациях, отчетливо прослеживается ряд важных моментов. Большое внимание уделено интеллектуальному развитию республики, которое можно считать главным залогом ее дальнейших успехов. Такое мнение выразил первый проректор Казанского инновационного университета, доктор юридических наук Игорь Бикеев.

«После введения против России более чем 10 тыс. незаконных санкций мы ясно поняли, что нужно жить своим умом, не зависеть от научных разработок и технологий недружественных нам государств. Поэтому эксперты поддержали такие меры как конкурсы и премии для молодых ученых, повышение доли молодых исследователей, увеличение средств, направляемых на науку», – сказал профессор корреспонденту «Татар-информа».

По словам Бикеева, Россия коренным образом перестраивает свою научно-техническую политику, «вклад в которую Татарстана очень значителен и постоянно растет». Он также напомнил, что Раис республики Рустам Минниханов объявил 2024-й Годом научно-технологического развития.

«Отрадна и поддержка олимпиадного движения школьников. Считаю, что каждому ребенку нужно дать равные возможности для участия в нем и реализации своих способностей. Очень радует меня также курс на увеличение количества в школах классов психолого-педагогической направленности. Не секрет, что учителя у нас в большом дефиците. Дети обязательно должны быть обеспечены квалифицированными педагогами», – подчеркнул спикер.

По его мнению, народное голосование является проявлением подлинной демократии, в ходе которого жители сами ставят наиболее актуальные задания перед органами власти республики.

«Я сам это сделал, участие в голосовании принял по всем шести участвующим в проекте министерствам», – отметил Бикеев.

Онлайн-голосование по выбору публичных целей и задач республиканских министерств на 2024 год продлится до 6 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг РТ в разделе «Опросы жителей». В проект включены Министерства здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и социальной защиты, спорта, а также по делам молодежи.

Татарстанцы могут поддержать любые из сформированных экспертами задач или предложить свои инициативы. Итогом станет определение 5–7 приоритетов работы для каждого из министерств на следующий год.