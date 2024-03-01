Игорь Бикеев: В послании Путин дал образ цивилизационного будущего России

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию изложил свое видение России на большую перспективу. Его картина контуров будущего реальна и вдохновляет. Такое мнение выразил депутат Госсовета РТ, первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев.

«Реальна она потому, что всё обосновано: результаты, которые мы должны получить, финансовые и другие ресурсы, сроки и так далее. А вдохновляет масштаб задач и вера в наш великий многонациональный народ», – сказал спикер.

Он отметил, что Путин видит Россию ответственным социальным государством, заботящемся о каждом человеке, занимающимся народосбережением и народоувеличением, в котором побеждена бедность, а у граждан высокие доходы, у людей продолжительная и активная жизнь, высококачественные здравоохранение и образование.

«Какова она, Россия будущего? Прежде всего, это страна традиционных духовно-нравственных ценностей, самобытная, яркая и успешная цивилизация. В которой элитой считаются не те люди, которые нажили богатство нечестным путем, а те, кто ратным, производственным, научным, предпринимательским или другим трудом служат общему благу. В которой традиционные, наполненные счастливыми детьми большие семьи», – подчеркнул Бикеев.

Он добавил, что для решения крупных задач необходима эффективная, приносящая большие доходы экономика. «Президент оправданно видит необходимость высокой вовлеченности в нее государства, тщательного и долгосрочного планирования развития различных отраслей народного хозяйства. В этом, как думается, мы вполне можем использовать успешный опыт СССР», – заметил депутат.

Бикеев убежден, что Татарстан внесет значительный вклад в достижение целей, поставленных Президентом РФ в послании. «У нас есть идеи, прогнозирование, высокотехнологичные производства, инфраструктура, вузы, наука и, конечно же, талантливые, устремленные в будущее люди», – пояснил он.

По словам спикера, в Казанском инновационном университете исследуется цивилизационное будущее России, поэтому тезисы послания Президента его сотрудникам «близки и понятны». «Ради такого будущего стоит потрудиться. Большие цели мобилизуют россиян. Так было всегда: наши силы растут с нуждой», – заключил он.