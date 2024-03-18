Игорь Бикеев о выборах: «Мы сильны духом и своим единством. И теперь весь мир знает это»

Выборы Президента страны были проведены достойно, в полном соответствии с законодательством. В беседе с «Татар-информом» депутат Госсовета РТ, первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев поделился, что искренне гордится жителями России и Татарстана, которые не поддались страху на фоне атак на наши территории и в огромном большинстве пришли на избирательные участки.

«Лично наблюдал непрекращающийся поток людей. Многие приходили семьями, показывая детям пример сознательного исполнения гражданского долга и любви к Родине. Значит, мы сильны духом и своим единством. И теперь весь мир знает это», — сказал собеседник агентства.

По данным ЦИК РТ, в голосовании на выборах Президента России в Татарстане приняли участие 84,61% избирателей республики, а действующий руководитель страны Владимир Путин получил 88,74% голосов, что значительно выше среднероссийских показателей. Причин этому, на взгляд Бикеева, несколько.

Прежде всего, по его словам, это личность Владимира Путина, который действует в полном соответствии с интересами страны и сограждан. Люди желают развивать страну именно под его руководством, поэтому у него колоссальная поддержка людей и огромный кредит доверия на будущие свершения.

Татарстанцы также чувствуют симпатию и поддержку Владимира Путина, без которых не было бы столь успешного развития региона.

«Они благодарны Владимиру Владимировичу за это и упорным трудом оправдывают такое отношение, активно участвуя в решении амбициозных задач, стоящих перед Россией. Руководители республики, Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов предпринимают большие усилия для того, чтобы регион внес максимальный вклад в развитие страны», — подчеркнул он.

Также Игорь Бикеев обратил внимание на большую работу по мобилизации избирателей, которую провели политические партии, лидеры общественного мнения, поддерживавшие кандидатов и призывавшие граждан к голосованию. Отдельная благодарность сотрудникам ЦИК РТ и УИК, которые организованно и дружелюбно создавали комфортную обстановку для реализации гражданами конституционных прав.

«В эти три мартовских дня мы выбирали не только Президента России, но и самих себя, будущее своей страны и своих потомков, наших цивилизации, религий, языков, национальных культур и даже отчасти всего мира. Мы, граждане Российской Федерации, стали более сплоченными, особенно на фоне специальной военной операции. Своей высокой активностью на выборах продемонстрировали единение народа, сопричастность к развитию страны и ответственность за ее судьбу», — подчеркнул собеседник агентства.

Депутат Госсовета РТ заявил, что всенародный выбор сделан.

«Это очень важный символический и политический шаг. Но работы у нас впереди много. В этой связи приведу одно из любимых мной выражений: силы растут с нуждой. Оно про нас с вами», — заключил Игорь Бикеев.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%. В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.