Игорь Бикеев о послании Раиса РТ: Нет ничего ценнее жизни и здоровья людей

Враждебная пропаганда, попытки вовлечения молодых граждан в деструктивные сообщества, террористическая и другая преступная деятельность должны пресекаться и жестко наказываться, что требует изменения законодательства. Такую важную проблему затронул в послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщил «Татар-информу» первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты РТ Игорь Бикеев.

По данным эксперта, в числе таких вызовов названа необходимость «борьбы за умы наших детей».

«Было отмечено, что Татарстан по поручению руководства страны активно участвует в реализации внешней политики России. Это наша миссия как региона, который обеспечивает дружбу и сотрудничество проживающих здесь народов и представителей разных конфессий. И потому мы являемся мостом, идеальной площадкой для взаимодействия разных государств и культур. Мы будем эту миссию максимально эффективно выполнять», - заметил Бикеев.

Также, по его словам, было уделено внимание совершенствованию работы с мигрантами.

«Они нужны нашим предприятиям. Но если мы их приняли, то должны с ними плотно работать. С одной стороны, защищать их трудовые и иные права, а с другой – контролировать, обеспечивать полное соблюдение ими и их работодателями российского законодательства. Здесь тоже нужны изменения в нормативном регулировании», - сказал собеседник.

По мнению Бикеева, принципиальным вопросом является обеспечение безопасности граждан, прежде всего, антитеррористической и промышленной.

«Нет ничего ценнее жизни и здоровья людей. Послание содержит ряд мер, направленных на решение этой задачи. Особо радуют меры поддержки сотрудников МВД, которые находятся на переднем крае борьбы», - отметил спикер.