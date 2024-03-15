Любые выборы необходимы прежде всего для формирования компетентных и эффективных органов власти. Очень важно, чтобы избирались наиболее подготовленные к управленческой деятельности и, самое главное, действующие в интересах граждан люди, уверен депутат Государственного Совета РТ, первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев.

«Масштаб задач Президента России делает его выборы судьбоносными для страны и мира в целом, ведь от него чрезвычайно много зависит. Он является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Это означает, что в сфере заботы Президента — порядок в стране, нормальное функционирование государства и его органов, защищенность каждого из нас, обеспечение нормальной жизни людей и ее улучшение», — поделился эксперт с «Татар-информом».

По словам Игоря Бикеева, Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Он принимает меры по охране суверенитета России и ее независимости, что является задачей огромной важности в условиях современной сложнейшей международной обстановки.

«Президент поддерживает столь значимые для нашей страны, богатой национальностями и религиозными конфессиями, гражданский мир и согласие. А это означает недопущение в нашем обществе конфликтов, справедливый учет интересов самых разных социальных групп, доброжелательное отношение к людям независимо от их социального статуса и принадлежности», — отметил он.

«И это лишь некоторые функции главы нашего государства. Совершенно очевидно, что случайный человек хорошо их выполнить не сможет. Для их успешной реализации необходимы и способности, и опыт, и желание, и ответственность, и любовь к своей стране», — добавил Бикеев.

Собеседник агентства также отметил, что крайне важно, чтобы у лидера государства были доверие граждан и их поддержка. В этом случае он приобретет необходимые силы для решения стоящих перед Россией задач.

«И чем больше голосов получит кандидат, тем больше у него будет созидательных возможностей, тем больше он сможет сделать для страны и ее граждан», — заключил он.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).