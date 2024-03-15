Игорь Бикеев: Граждане должны ответственно относиться к тому, кого они поддерживают

Граждане России имеют право на светлое будущее, а оно зависит от оптимально подобранной политики. Выборы — это ответственное дело, российское общество должно ответственно относиться к тому, кого выдвигает и поддерживает. Об этом заявил в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» депутат Государственного Совета РТ, первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев.

«Только те политики, которые выполняют свои функции исходя из интересов общества и граждан нашей страны, способны обеспечить благополучие и прогресс России. Очень важно, чтобы избирались наиболее подготовленные к управленческой деятельности и действующие в интересах граждан люди. Принципиально важным является личность кандидата, с чем он идет и какой посыл несет», — сказал он.

Спикер отметил, что крайне важно, чтобы у Президента были доверие граждан и их поддержка. По его словам, масштаб задач, стоящих перед главой государства, делает его выборы судьбоносными.

«Для успешной реализации всех задач необходимы способности и опыт, желание и ответственность, а также любовь к своей стране. Чем больше голосов получит кандидат, тем больше у него будет созидательных возможностей, тем больше он сможет сделать для страны и ее граждан», — уверен Бикеев.

По словам политика, масштаб задач, стоящих перед Президентом России, требует, чтобы такой человек был неординарным, способным руководить страной и продвигать ее вперед, решая задачи по улучшению качества жизни населения. Именно это является стратегическим направлением развития страны.

«Выборы позволяют цивилизованным путем решить задачи, которые стоят перед сообществом граждан. Голосуя, гражданин сам является властью страны, каждый из нас есть власть», — резюмировал он.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).