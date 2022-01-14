Игорь Баринов исполнил новогоднюю мечту девочки из Чистополя

Фото: «Чистопольские известия».

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту девочки из Чистополя. Об этом пишут «Чистопольские известия».

Четырнадцатилетняя Роза Капитонова много лет мечтала о ноутбуке, так как девушка, несмотря на проблемы со зрением, умеет по-особенному видеть через объектив фотоаппарата. Чтобы правильно обработать снимки, сделать их более красочными и качественными, нужно было купить компьютер.

Сегодня Игорь Баринов и руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров побывали в Чистополе с рабочим визитом. В первую очередь делегация посетила досугово-развивающий центр «Камалия». Именно там Баринов вручил подарок Розе Капитоновой. Девочка пришла на встречу со своими младшими братьями, которые разделили восторг Розы.

«Мы, взрослые люди, должны исполнять детские мечты. Да и дарить подарки намного приятнее, чем их получать. Сегодня я увидел искренние человеческие эмоции. Ради этого стоило прилететь в Татарстан и встретиться с этими замечательными ребятами. Меня переполняют позитивные человеческие эмоции», — сказал Баринов.

Фотографией девочка увлекается четыре года. Она делает красивые кадры окружающей жизни — снимает кошек, природу и любимую семью. У нее есть фотоаппарат, однако и телефон мамы тоже переполнен разными снимками. Теперь архив будет храниться в новом ноутбуке.

Приятный сюрприз ожидал и самого Игоря Баринова. Мама Розы – Лейсен Капитонова подарила почетному гостю картину, к созданию которой приложил руку каждый член их семьи.

Акция «Елка желаний» осуществляется по инициативе Президента России Владимира Путина.Он уже исполнил новогоднее желание школьницы из Ставропольского края и мальчика из Бурятии, страдающих тяжелым заболеванием. А семье 14-летнего Марка из Подмосковья, мечтающего о гитаре, Президент России помог решить квартирный вопрос.