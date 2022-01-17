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Общество
17 января 2022  14:50

Игорь Бабушкин рассказал Путину о 100% вакцинации работников социальной сферы

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным заявил о 100-процентной вакцинации работников социально значимых сфер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Нам удалось практически на 100 процентов вакцинировать работников социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, общепита, системы жилищно-коммунального хозяйства. Мы пошли дальше: мы организовали подворовой обход, для того чтобы максимально охватить людей пожилого возраста, с разъяснением и предложением, что называется, на месте вакцинироваться», — пояснил Бабушкин.

Губернатор также поблагодарил главу государства за принятие решения о строительстве в области двух ковидных госпиталей силами военных с полным оснащением за 53 дня. 

«В период окончания так называемой второй волны мы в своих стационарах полностью оказывали только плановую медицинскую помощь, и в ковидном направлении у нас были задействованы только эти госпитали», — подчеркнул Бабушкин.

По словам губернатора, в области научились открывать ковидные койки в течение суток, а при отсутствии необходимости — возвращать койко-места в стационар по оказанию плановой медицинской помощи.

#Владимир Путин #Астраханская область
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