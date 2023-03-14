Сломанные правила: Тутберидзе ищет пути отхода из России на «черный день»?

В состав руководства нового спортивного клуба Global Skating Academy вошел известный чиновник из мира фигурного катания Александр Лакерник Фото: © Юлия Комарова / fsrussia.ru

Лакерник и Тутберидзе придумали новый формат

В российском фигурном катании рискует произойти еще одна революция. На этот раз международного уровня. На прошлой неделе стало известно о создании спортивного клуба Global Skating Academy (GSA) вместе с тренером Этери Тутберидзе. Новость обошла стороной крупные СМИ, но на деле имеет большую значимость для как минимум отечественного спорта.

В состав руководства клуба вошел известный чиновник из мира фигурного катания Александр Лакерник. Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) пролил свет на цели создания новой организации.

«В нашей стране сделано немало новых турниров, мы решили заняться проведением межклубных мероприятий – на это запрета со стороны Международного союза конькобежцев нет, потому что спортсмен представляет не страну, а клуб, и такие соревнования, согласно правилам ISU, проводить можно. Если ситуация с отстранением будет продолжаться, этот вариант станет более актуальным. Это не решение проблемы, но хоть что-то в плане международной активности», – приводит слова Лакерника ТАСС.

По сути, в команде Тутберидзе придумали способ, как обойти санкции в отношении российских спортсменов. И судя по тому, что движение возглавил один из бывших руководителей ISU, то одобрение международной федерации уже получено.

Сейчас фигуристы выступают на соревнованиях за конкретную страну, без клубной принадлежности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Откуда взялась идея клубного спорта в фигурке?

Основной целью GSA декларирует развитие клубного спорта. В фигурном катании на сегодняшний день действует разделение сугубо по национальному признаку. Фигуристы выступают на соревнованиях за конкретную страну, без клубной принадлежности. В каждой сборной могут быть одновременно спортсмены из разных тренировочных групп и тренеров.

В последние годы наметилась немного другая тенденция. Сейчас все чаще идет разделение на тренерские команды. В период санкций в России обкатали систему, где фигуристы соревнуются от имени группы тренера. Во многом благодаря этому российскому фигурному катанию удалось практически безболезненно пережить период отстранения от мирового спорта. За борьбой «Хрустального» с Плющенко и Соколовской порой было смотреть куда интереснее, чем за противостоянием одиночниц на чемпионате Европы.

Падение интереса наверняка фиксируют и в международном союзе. Не секрет, что те же российские фигуристки занимают ведущее место в мировом фигурном катании. Их отсутствие сразу же превращает чемпионаты мира и Европы в местечковые соревнования, контент на которых показывается уровня значительно ниже ранее установленных рекордных прокатов. Но безболезненно вернуть российскую сборную в ближайшее время вряд ли удастся. Это понимают практически все, кто хоть немного интересуется политической обстановкой в мире.

Поэтому вполне объяснима попытка Лакерника и Тутберидзе перевести нынешнее фигурное катание на клубную систему. Хотя сами они пока декларируют, что будут заниматься мастер-классами в развивающихся странах. Но в клубе не отказываются от намерений создать собственные соревнования. Пока же первым местом сбора станет Турция, где GSA поработает с местными юными фигуристками.

«Основная цель проекта – дальнейшее развитие клубного фигурного катания. Недавно созданный клуб Global Skating Academy (GSA) планирует организовывать сборы для спортсменов, мастер-классы для тренеров и судей, соревнования и любые онлайн-мероприятия, которые будут способствовать развитию нашего спорта», – говорится в пресс-релизе клуба.

Клуб позволит ISU вернуть россиян без флага и гимна. Спортсмены в такой системе будут представлять не страну, а какую-то организацию Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Что будет после перехода на клубную систему?

Внедрение клубной системы даст несколько преимуществ. Во-первых, в фигурном катании появятся новые турниры, на которых спортсмены смогут соревноваться вне каких-то квот от страны. В мировом спорте считается большой проблемой отсутствие альтернатив устоявшимся форматам соревнований. Санкционный год принес России новые виды турниров, таких как прыжковый чемпионат или турнир шоу-программ. Интерес к ним по всему миру превысил все ожидания.

Во-вторых, в клубной системе иной статус получат тренеры. Они в данном случае выйдут на совершенно новый уровень, станут чуть ли не главными в структуре подготовки и развития фигуриста. Сейчас же всем руководят люди из федераций, у которых иногда появляются любимчики и всячески мешают остальным развиваться.

Но самое главное – возвращение российских фигуристов на международную арену. Клуб позволит ISU вернуть россиян без флага и гимна. Спортсмены в такой системе будут представлять не страну, а какую-то организацию, что фактически выводит всех на нейтральный уровень. В этой ситуации основным требованием к представителям клубов будет отсутствие тесных связей с властями. И здесь новыми красками начинают играть новости об игнорировании той же Тутберидзе каких-то прогосударственных мероприятий, как награждение, и так далее.

Возможно, это просто подготовка Этери Тутберидзе и некоторых людей отходных путей из России на «черный день» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А не попытка ли это дистанцироваться от России?

А с другой стороны, может быть и другая версия. Возможно, это просто подготовка Этери Тутберидзе и некоторых людей отходных путей из России на «черный день». В случае если политики продавят через Международный олимпийский комитет (МОК) тотальный бан на сборную России, то GSA может стать убежищем для желающих дистанцироваться от государства.

Давайте перечислим факты. СначалаТутберидзе не пришла на встречу олимпийцев с Владимиром Путиным в апреле. Затем тренер удалила из своего микроблога в одной из запрещенных в России социальных сетей фотографии с государственным флагом и Президентом страны Владимиром Путиным. На этот факт обратили внимание журналисты РИА ФАН. В удаленном посте Тутберидзе поздравляла Путина с днем рождения.

Наконец, тренер не приехала на церемонию награждения орденом Александра Невского, которая проходила в Москве.Об этом сообщал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов. Ранее Путин подписал указ о награждении Тутберидзе орденом Александра Невского за обеспечение успешной подготовки спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Тут же уместно вспомнить и заявление Евгения Плющенко о намерении сменить гражданство нескольких фигуристок из его группы Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Некоторые поклонники тут же связали эти события с якобы попыткой тренера обезопасить себя от персональных санкций со стороны Запада. И как тут не вспомнить про отсутствие дочки Этери Тутберидзе Дианы Дэвис вместе с партнером Глебом Смолкиным на российских соревнованиях, они так и не приехали из США. Второе – заявление Евгения Плющенко о намерении сменить гражданство нескольких фигуристок из его группы.

В российском фигурном катании продолжают смотреть с пиететом на мировое сообщество и, похоже, готовы вернуться туда под любым предлогом. И, возможно, клубная система лишь наиболее удобный формат, чтобы и санкций избежать, и избежать ярылка о «предательстве Родины».