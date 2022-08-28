Игнатьев забил трижды за 12 минут и стал автором второго по скорости хет-трика в РПЛ

Бывший форвард «Рубина» Иван Игнатьев, ныне выступающий в составе «Локомотива», оформил хет-трик в домашнем матче седьмого тура РПЛ против «Оренбурга».

На то, чтобы забить три гола Игнатьеву понадобилось всего 19 минут с начала матча.

Таким образом, форвард «железнодорожников» стал автором второго по скорости хет-трика в истории чемпионатов России. Быстрее Ивана в 2001 году забивал только форвард «Динамо» Антон Хазов, потративший 12 минут на хет-трик в ворота «Факела».

Стоит отметить, что это первый хет-трик в карьере 23-летнего экс-форварда «Рубина». При этом выступая за казанский клуб в течение 2,5 лет, Игнатьев отметился лишь тремя голами.

Напомним, этим летом форвард бесплатно ушел из «Рубина» в «Локомотив».