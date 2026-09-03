Игнатьев — об уходе из «Краснодара» в «Рубин»: «Очень скучаю, был вспыльчивым»

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал, при каких обстоятельствах покинул клуб в 2019 году. Напомним, тогда воспитанник академии перебрался в казанский «Рубин» за 7 млн евро .

«Я не отказывался [продлевать контракт]. Сказал, что не согласен с тем, что клуб предлагает», — объяснил Игнатьев в интервью Sports.ru. По его словам, он просил отложить переговоры, но для «Краснодара» было важно получить немедленный ответ: согласие или отказ .

Нападающий признался, что сейчас жалеет о своём решении.

«Вообще много думаю про "Краснодар" сейчас, очень скучаю. Конечно, я бы, возможно, изменил своё решение», — сказал он. Причиной поспешного ухода Игнатьев назвал собственный характер:

«Это история даже больше не про чье-то влияние, а про меня. Про мой вспыльчивый характер. Порой принимаю резкие решения на эмоциях — там, где всё могло быть по-другому, если подойти с холодной головой» .

Он также признался, что долго адаптировался к новой команде после ухода из родного клуба.

«Ты с детства привык, что клуб — как семья. Потом пришлось долго адаптироваться, чтобы выпрыгнуть из этих штанишек. Привыкнуть к другой атмосфере — к атмосфере просто профессиональной команды», — отметил Игнатьев .

Сам трансфер состоялся в декабре 2019 года, когда «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий, лично заинтересованный в приглашении футболиста . Нападающий также рассказывал, что в «Краснодаре» чувствовал дискомфорт из-за недопонимания по контракту и снижения игровой практики . После ухода он сменил множество клубов, включая «Крылья Советов», «Локомотив» и алжирскую «Кабили» .