7 мая 2026

Игдисамов после матча со «Спартаком»: «Ответственность за результат на мне»

Фото: pfc-cska.com

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов по завершении кубкового матча со «Спартаком» подвел итоги встречи.

«Доволен всей командой, у меня абсолютно нет претензий к ребятам. Мы провели очень хороший матч, создали много голевых моментов. Сегодня решили детали: «Спартак» реализовал свой момент, а мы, к сожалению, нет. Ребята — молодцы, могу им сказать только слова благодарности за самоотдачу. А ответственность за результат на мне», – сказал Игдисамов на пресс-конференции.

В финале Кубка России «Спартак» встретится с победителем пары «Динамо» Москва – «Краснодар».

