Ига Швентек сразится против Аманды Анисимовой в финале Уимблдона

Сегодня станет известен победитель Уимблдона-2025 среди женщин.

Польская теннисистка Ига Швентек сразится против американки Аманды Анисимовой. Начало матча запланировано на 18:00 по МСК.

Отметим, что для 23-летней Анисимовой в карьере сегодняшний финал Уимблдона станет первым. На пути к решающей стадии она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

Ига Швентек ни разу в карьере не брала Уимблдон. Однако у польской теннисистки есть в активе четыре победы на «Ролан Гаррос».