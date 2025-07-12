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На главную ТИ-Спорт 12 июля 2025 09:56

Ига Швентек сразится против Аманды Анисимовой в финале Уимблдона

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Сегодня станет известен победитель Уимблдона-2025 среди женщин.

Польская теннисистка Ига Швентек сразится против американки Аманды Анисимовой. Начало матча запланировано на 18:00 по МСК.

Отметим, что для 23-летней Анисимовой в карьере сегодняшний финал Уимблдона станет первым. На пути к решающей стадии она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

Ига Швентек ни разу в карьере не брала Уимблдон. Однако у польской теннисистки есть в активе четыре победы на «Ролан Гаррос».

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