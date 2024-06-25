Институт филологии КФУ начнет готовить учителей китайского языка

Фото: © Султан Исхаков/ "Татар-информ"

Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета начнет готовить преподавателей китайского языка. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» директор ИФиМК КФУ Радиф Замалетдинов.

«Мы открываем ряд новых программ в области педагогического образования с учетом мнения родителей и школьников — в этом году, в частности, по программе русского языка добавили профиль „Иностранный язык: Китайский"», — рассказал Замалетдинов.

Для тех абитуриентов, кто решит стать педагогом в билингвальной образовательной среде, республика предоставляет бюджетные места, но для них необходим целевой договор.

«Даже если на сайте нашего университета (мы должны так писать) сказано, что прием только на внебюджетной основе, с учетом соответствующих грантов от Раиса Республики [Татарстан Рустама Минниханова] будут и, так сказать, бюджетные места», — добавил директор института.

В рамках программы «Реклама и связь с общественностью» расширен список направлений подготовки. К уже существующему «Дизайну рекламы» добавились «Event-дизайн», «Sound-дизайн» и «Бренд-коммуникации в сфере этнодизайна и моды». Отдельно институт продолжает развивать программу «Издательское дело» — открытием нового направления «Медиадизайн и анимация».

Программы «Реклама» и «Издательское дело» реализуются при поддержке Раиса РТ, и бюджетные места по ним также предоставляются на основе грантов. В прошлом году при помощи грантов было открыто 20 бюджетных мест.

«Четыре года назад мы переживали, что татароговорящих детей нет, татарский язык забудут. Сейчас же мы видим, что год от года учебные группы становятся сильнее в плане языка, совершеннее», — заметил в свою очередь генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Приемная кампания в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ началась 20 июня. В этом году институт открывает 48 программ обучения: 30 программ бакалавриата и 18 магистратуры. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось — 498 для бакалавров и магистров. Директор института обратил внимание на то, что бюджетники составляют треть от общего числа студентов.