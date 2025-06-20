ИФиМК и ТНВ готовят программу подготовки кадров для татарстанского телевидения

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ готовит вместе с телеканалом «ТНВ» программу подготовки кадров для татарстанского телевидения. Об этом рассказал директор ИФиМК Радиф Замалетдинов на пресс-конференции «Татар-информа».

«Телеканал «Татарстан-новый век» готовится к работе над отдельной специальной программой с нашими ребятами», — сказал Замалетдинов.

Результаты этой работы, по словам директора института, можно будет увидеть в начала следующего учебного года.

Как рассказал «Татар-информу» Замалетдинов, в последние годы ИФиМК активно сотрудничает с АО «Татмедиа» в области подготовки кадров для национального медиа. Он отметил, что для работы на телевидении, на радио нужна отдельная, специальная программа.

«Надеюсь работа по подготовке кадров для нашего телевидения начнется», — сказал Замалетдинов.

На данный момент готовых проектов нет, но есть их разные варианты. На этапе запуска могут реализовать программу «дополнительного образования».

«То есть из числа поступивших специальная комиссия отберет ребят, и с ними организуют соответствующую работу. Конечно, предусмотрят небольшое количество практических часов, то есть прохождение практики на ТНВ, и ГТРК», — рассказал он.

По мнению Замалетдинова, запустить целую образовательную программу по направлению телевидения пока сложно.

Напомним, что сегодня началась приемная кампания в вузах. В этом году ИФиМК готовится принять свыше 1,3 тысяч первокурсников.