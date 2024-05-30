Иеромонах Аркадий назначен игуменом казанского Иоанно-Предтеченского монастыря

Фото: Митрополия Татарстана

Игуменом Иоанно-Предтеченского монастыря Казани назначен иеромонах Аркадий (Логинов). Об этом сообщает митрополия Татарстана.

«В связи с прошением митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла члены Священного Синода постановили назначить иеромонаха Аркадия (Логинова) на должность игумена Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Казани», – говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании Священного Синода РПЦ принято решение освободить от должности ректора Казанской духовной семинарии протоиерея Владимира Самойленко, обратившегося с соответствующим прошением по состоянию здоровья. Новым ректором семинарии стал первый проректор иерей Никита Кузнецов.