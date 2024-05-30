Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Иеромонах Аркадий назначен игуменом казанского Иоанно-Предтеченского монастыря
Игуменом Иоанно-Предтеченского монастыря Казани назначен иеромонах Аркадий (Логинов). Об этом сообщает митрополия Татарстана.
«В связи с прошением митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла члены Священного Синода постановили назначить иеромонаха Аркадия (Логинова) на должность игумена Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Казани», – говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании Священного Синода РПЦ принято решение освободить от должности ректора Казанской духовной семинарии протоиерея Владимира Самойленко, обратившегося с соответствующим прошением по состоянию здоровья. Новым ректором семинарии стал первый проректор иерей Никита Кузнецов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»