«Иероглифы — это ключ к мудрости»: в Казани отметили День китайского языка

Красочный вечер китайского языка и культуры прошел сегодня в Генеральном консульстве КНР в Казани. В мире на китайском языке говорят почти 1,3 млрд человек. Письменный китайский считается одним из самых сложных языков в мире. Чтобы выразить все его богатство на писье, используется около 80 тыс. иероглифов. Сегодня — День китайского языка.

«Китайские иероглифы — это ключ к мудрости, открывающий двери в китайскую культуру. Учить китайский язык и трудно, и легко. Согласно статистике, нужно овладеть базовым лексиконом всего лишь из 3,5 тыс. иероглифов, чтобы можно было изучать китайскую культуру. Ворота для изучения китайского языка всегда открыты для всего мира», — обратился к собравшимся Генеральный консул Китая в Казани У Инцинь.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

День китайского языка был учрежден Организацией Объединенных Наций для поощрения языкового и культурного разнообразия, а также в целях обеспечения равных возможностей для использования всех шести официальных языков ООН. В 2022 году этот праздник отмечают уже в 13-й раз.

«День китайского языка установлен в память о Цан Цзе —основателе китайской письменности. По легенде он был придворным историографом императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для современных иероглифов», — рассказала директор Института Конфуция Казанского федерального университета Альфия Аликберова.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Китайский язык в Татарстане приобретает все большую популярность. По словам проректора КФУ Тимирхана Алишева, примерно 10% всех студентов вуза изучают китайский язык.

«На самом деле это очень большая цифра. Помимо того, что китайский учат студенты-россияне, его учат и иностранные студенты. Я сам часто сталкиваюсь с тем, что мы приглашаем иностранных студентов учиться в университет, а они спрашивают: „А у вас можно изучать китайский?“ Наличие преподавателей китайского языка и высокий уровень его преподавания являются одной из причин, почему Казанский университет выбирают в качестве места получения образования», — заметил Алишев.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Как говорят сами носители, изучение китайского — это прежде всего вызов самому себе. Каждый иероглиф — это отдельный символ, познать скрытые смыслы которого и отразить их на бумаге смогут далеко не все. Каждый из символов уникален, поскольку все они имеют свою историю создания, значение и особенности написания.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

День китайского языка в Генконсульстве отметили творчески — для гостей мероприятия подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Чарующие мелодии китайских традиционных музыкальных инструментов, грациозность китайского боевого искусства, стихи древних китайских поэтов, а также искусное исполнение китайских песен прошлых лет и современности помогли зрителям проникнуться древней и самобытной культурой китайского народа.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Сегодня очень значимое мероприятие для всех китаистов во всей России. Нам здесь устроили целый прием, это очень приятно. Собрались китаисты из самых разных учебных заведений. Это прекрасная возможность показать свои таланты, поделиться опытом, завести новые знакомства», — поделилась своими впечатлениями от вечера одна из гостей — преподаватель кафедры алтаистики и китаеведения КФУ Елена Нестеренко. Она исполнила знаменитую в Китае лирическую песню «Ты в моем голосе».

После завершения концерта гости смогли полюбоваться полотнами с китайской каллиграфией в исполнении Генконсула У Инциня, а также попробовать блюда традиционной китайской кухни.