Иерей Роман Донцов: «Минниханов на встрече с Путиным отметил наш межконфессиональный мир»

Фото: Роман Донцов

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на межконфессиональный мир, который существует в Татарстане, поделился в беседе с «Татар-информом» управляющий делами Казанско-Вятской епархии Русской Православной старообрядческой Церкви иерей Роман Донцов.

«Важно, что Рустам Нургалиевич высоко оценивает межконфессиональный мир и согласие в Татарстане. Республика в этом уникальна. Все благодаря руководству нашего региона и лично Раису Татарстана. Большое внимание уделяется укреплению межконфессионального мира и сотрудничеству представителей разных конфессий», – рассказал отец Роман.

В равной степени уделяется внимание нуждам верующих всех конфессий, добавил он.

«Восстанавливаются храмы и строятся новые, поддерживаются различные церковные проекты. Также активно развивается конструктивное взаимоотношение между государством и старообрядческой Церковью. Рустам Нургалиевич дважды упомянул староверов на встрече с Владимиром Владимировичем. Надо отметить, что представитель старообрядчества введен в Общественную палату Республики Татарстан – это важный признак доброго взаимоотношения», – добавил иерей.

Татарстан является хорошим примером межконфессионального благополучия, подчеркнул он.

«Надо признать, что ни в одном регионе нет таких взаимоотношений, такого внимания к религии, как в Татарстане. Старообрядцам, как и всем традиционным религиям, комфортно развиваться в таких условиях. Мы активно включаемся в процесс укрепления в обществе традиционных семейных, духовных и нравственных ценностей. Стараемся внести свой вклад», – рассказал отец Роман.

Он поделился, что после строительства музея истории старообрядчества возможности староверов стали еще шире.

«Музей был открыт при поддержке Рустама Нургалиевича, за что ему отдельное спасибо. Это политика всей республики. Например, в Зеленодольске при поддержке местного главы идет строительство старообрядческого храма, и мы видим, что в Татарстане на всех уровнях власти идет большая работа по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений на благо нашего Отечества и нашего народа. Мы высоко ценим вклад, который делается на уровне Татарстана и лично Раисом республики. Для нас очень ценно, что на встрече с Президентом страны об этом было сказано – это высокий показатель доверия», – отметил он.