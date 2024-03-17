Иерей Петрушенков: Нужно воспитывать в детях любовь к Родине, культуре, традициям

Семья — самое ценное, что есть в жизни каждого человека. В детях с малых лет нужно воспитывать любовь к своей Родине, культуре, традициям. О семейном укладе и воспитании детей рассказал сегодня председатель епархиальной комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства иерей Ярослав Петрушенков в ходе 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы» на ТНВ.

«Семья — это домашняя церковь. Семья — это малое государство. Очень важно, чтобы семья была едина и в минуты радости, и в минуты переживания ответственных моментов. Очень важно, чтобы в семье была своя Конституция, чтобы супруги смотрели в одну сторону», — сказал он.

Гость студии отметил, что жители России — многоэтничный народ, который осознал свой особый путь.

«Нам необходимо консолидированно двигаться в одном направлении вместе», — заметил иерей.

Стоит отметить, что Ярослав Петрушенков — многодетный отец, он воспитывает семерых детей.

«Нужно понимать, что семья — самое ценное, что у нас есть. Если мы будем взращивать в своих детях любовь к своей Родине, культуре, традициям и истокам, если дети будут понимать, где их корни, то они будут с радостью возвращаться в эти места. Они будут жить, сердцем переживая радости и невзгоды своей Родины», — сказал Петрушенков.

Марафон «Всей семьей на выборы» продлится до 22:00. Ожидается, что посетителями станут свыше 100 гостей — это известные семьи республики, медиаперсоны, звезды татарской эстрады со своими родными.

Интересно, что в прямом эфире зрители смогут увидеть и мероприятия с «Ак Барс Арены». Хедлайнерами концерта станут Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике продолжают работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открыты 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).