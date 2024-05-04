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Иерей Александр Ермолин: Священники уходят на СВО не воевать, а помогать людям
Желание священников отправиться в зону специальной военной операции не уникально. Церковь исторически в сложные периоды всегда была с народом — более ранним примером тому может служить Великая Отечественная война. Об этом в интервью «Татарстан-24» рассказал председатель миссионерского отдела Казанской Епархии иерей Александр Ермолин.
По его словам, это не противоречит идеологии церкви, так как священники уезжают не воевать, а помогать, духовно исповедовать и наставлять людей.
«К миру мы и призываем, ведь цель этих действий заключается в установлении мира, поэтому мы и молимся о нашей победе, после нее будет мир <...> Есть документ „Основы социальной концепции Русской православной церкви“, в котором подробно говорится о долге христианина защищать свое отечество. Мы видим примеры святых воинов, например, таким является Александр Невский», — добавил отец Александр.
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