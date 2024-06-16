Йеллен: Рост цен негативно сказывается на жизни американцев

Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что граждане Штатов ощущают рост цен. Более того, текущая «ценовая политика» бьет по карману американцев: у них возникает ощущение, что на жизнь им не хватает.

За последние три года цены в США выросли существенно, говорит она. На данный момент рост замедлился и приблизился по темпам «к нормальному». Но «ценовой вопрос» беспокоит американцев больше всего. Текущие расходы осложняют жизнь. Однако с данной проблемой администрация Штатов хочет разобраться, цитирует спикера ТАСС.

Последний «резкий скачок» цен был во времена ковида, напомнила глава американского Минфина. Тогда американцы с трудом справлялись с расходами на здравоохранение, электроэнергию, образование и с тратами на детей.

Сейчас же жители Штатов снова чувствуют на себе дороговизну жизни. Например, неподъемными стали цены на жилплощадь. Спикер предположила, что инфляция, которую Америка пережила после пандемии лишь усугубила для ее граждан чувство того, что жизнь им не по карману.

До этого Минтруд Штатов сообщил, что потребительские цены в США выросли по итогам мая на 3,3% в годовом исчислении. По мнению экспертов, этот показатель должен был составить 3,4%.