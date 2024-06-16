Йеллен: Передача Украине доходов от активов РФ - это не воровство

Власти США считают, что использование доходов от замороженных на Западе активов РФ на нужды Украины – это не воровство. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, чьи слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что называть подобные вещи воровством нет никакого смысла. Российские активы останутся в Euroclear в Бельгии. Спикер добавила, что инвестиции, которые были у РФ, уже достигли своего срока. То есть деньги нашей страны лежат наличными, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права, заявляет глава Минфина США.

Также она прокомментировала заявления Президента России Владимира Путина. Напомним, ранее российский лидер сказал, что любые попытки Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Американский министр на это ответила встречным вопросом: а есть ли у администрации Штатов опасения по поводу возможных юридических проблем, связанных с решением о передаче Киеву доходов, или по поводу ответных действий России. Таких проблем нет, сразу ответила она.

Украине дадут кредит на 50 млрд долларов, который со временем будет погашен за счет этих средств, объяснила она. По ее словам, лидеры G7 уже дали понять, что не разморозят эти активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине.