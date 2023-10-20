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«Идет агрессивная ассимиляция»: как в Татарстане планируют спасать родные языки
Почему не хватает педагогов по родным языкам в Татарстане и как привить молодежи к ним интерес, обсудили сегодня на заседании Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.
Популяризация через телевидение, блогеров и концерты
Перед началом заседания комиссии в парламенте развернули выставку проектов по сохранению и развитию родных языков в Татарстане. Среди них и сериалы, и блогерские инициативы, и конкурсы на знание языков.
«В основном представлены проекты народов Поволжья. На выставке проекты и телевидения, и радио, и блогеров, и в виде различных конкурсов. Мне кажется, это очень мощные инициативы», – отметил в беседе с «Татар-информом» заместитель председателя Комиссии Госсовета Камиль Нугаев.
Особенно важно обратить внимание молодых людей на изучение и сохранение родных языков, чему и помогают проекты, представленные на выставке, считает депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов.
«Здесь представлена только маленькая часть проектов. Напомню, что комиссия взяла под свое крыло не только татарский, но и все родные языки народов, проживающих на территории республики. Важно создавать такие проекты, которые остаются в памяти у участников и общественности. Мы будем такие инициативы поддерживать и развивать, обратив уже большее внимание на чувашский, удмуртский и другие языки», – сообщил «Татар-информу» депутат.
«Фиксируется значительное сокращение носителей родного языка»
Открыл заседание заместитель Председателя Госсовета РТ и глава комиссии Марат Ахметов.
«Фиксируется значительное сокращение носителей родного языка, как и применение его в повседневной жизни. Преобладает языковой духовный вакуум. Что дальше делать, чтобы восполнить его востребованность, пока неясно. Искать меры очень тяжело. Но нужно продолжить эту работу с учетом интересов всех национальностей», – сообщил Ахметов.
Он посетовал на активный процесс ассимиляции, из-за которого родные языки становится все тяжелее сохранять.
«Даже мы у себя, где проживает около 2 миллионов татар, жалуемся, как агрессивно идет процесс ассимиляции, потери родного языка. Что уж говорить о других национальностях», – заявил Марат Ахметов.
При этом перенять опыт по этому направлению не у кого. В других регионах эти проблемы не решаются на должном уровне, добавил он.
«Хочу сделать обращение к членам комиссии, представляющим разные национальности. Будьте более инициативными, проникните глубже в эти проблемы. Мы готовы с помощью небольших средств решать задачи, поскольку это не многомиллионная часть населения», – обратился к комиссии Ахметов.
«В Татарстане создаются исключительные условия для подготовки педагогов, особенно для работы в многоязыковой среде»
Ключевой темой заседания стала подготовка педагогов для обучения родным языкам, а также преподавателей, которые работают на этих языках. Помимо кадров остро стоит проблема поставки учебников и литературы на национальных языках.
«По учебникам идет работа. Она очень многотрудная и тяжелая. К концу октября по заявкам школ будут доставлены в районы учебники и художественная литература для 1-9 классов по чувашскому языку – почти 5 тыс. экземпляров, 1,4 тыс. – по удмуртскому, 100 – по мордовскому. Было бы легче, если бы можно было выкупить готовые учебники, но если республика в год ни одной книги на своем языке не выпускает, разве мы можем это делать у себя?» – развел руками Марат Ахметов.
О подготовке кадров рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. По его словам, на сегодняшний день в Татарстане работают свыше 3 тыс. учителей родных языков, еще 14 тыс. преподают предметы на татарском языке. При этом подготовка би- и полилингвальных специалистов ведется в республике только по стипендиальной программе. В год по ней проходит 150 человек.
«Несмотря на то что в Татарстане создаются исключительные условия для подготовки педагогических кадров, особенно для работы в многоязычной среде, пользоваться этим инструментом должным образом в условиях увеличения бюджетных мест без отработки нам непросто», – подчеркнул министр.
Он обратил особое внимание на большую проблему в этом направлении. Дело в том, что бюджетное обучение не предполагает обязательную последующую отработку в каком-либо учреждении, из-за этого многие студенты со временем отказываются от программы.
«Некоторые абитуриенты выбирают его как некий трамплин для поступления в вуз, потом меняют специальности, отказываются от стипендии, при этом оставаясь учиться на бюджете», – пояснил Хадиуллин.
Свои соображения по поводу поддержки учителей высказал и депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов, который первым пунктом выделил необходимость повышения зарплаты специалистам.
«Если мы не увеличим зарплату учителям, то все наши усилия будут бесполезны. Нужно активно с регионами эту тему поднимать, есть видение, как это сделать, иначе ничего не выйдет», – заявил он.
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