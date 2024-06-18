«Иду не ради денег»: уроженец Баввлов подписал контракт на участие в СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

32-летний уроженец Бавлов подписал контракт на участие в специальной военной операции. Артем работал в нефтяном предприятии электрогазосварщиком. Всегда интересовался политической ситуацией в стране. Сегодня многие его друзья находятся в зоне СВО, мужчина поддерживает связь с ними. Регулярно участвовал в отправках гуманитарной помощи для бойцов.

Когда началась СВО, он принял ответственное решение уйти добровольцем, но тогда приём добровольцев прекратили.

«На специальную военную операцию иду не ради денег. Да, возможно, некоторым это важно, но у меня другая цель — я знаю, что сейчас принесу больше пользы там, нежели здесь. Взыграло чувство патриотизма. Думаю, настал этот важный момент», — говорит Артём.

Его желание отправиться на СВО многие родные не понимают — отговаривали. Мама и супруга также категорически были против, жена узнала о том, что он заключил контракт в самый последний момент.

«Решение уйти на СВО, конечно же, далось нелегко. Я много думал, всегда много что останавливало, в первую, очередь семья, у меня есть маленькая дочь. Я понял одно, если человек принял осознанное решение, его не остановишь, — делится он. — Страха такого большого нет, я прекрасно понимаю, куда я иду».

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Артем в 2010-2011 годах служил в ракетно-артиллерийских войсках. Говорит, что это долг каждого уважающего себя мужчины.

«Я думаю, что, побывав там, ты начинаешь смотреть на все по-другому. Сегодня я рад семье, ребенку, радуюсь жизни, каждому прожитому дню. Я желаю ребятам, которые защищают наше Отечество успехов, желаю всем вернуться живыми и здоровыми к своим семьям. Мы обязательно вернемся!» — убежден военнослужащий.

После подписания контракта Артема ждет подготовка. Как он признается, за 13 лет некоторые моменты уже успел подзабыть.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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