Идти или не идти советует афиша: театр Камала открыл выставку театральных художников

26 театральных афиш, 15 макетов декораций и 17 эскизов к спектаклям – все это выставка «Ожидание» в фойе второго этажа театра Камала. Она посвящена работе художников-оформителей и художников-сценографов как предчувствию рождения новой постановки на сцене и приурочена к 130-летнему юбилею Казанского художественного училища и 150-летию Союза театральных деятелей Татарстана.

«Афиша – это первый маркер, первая карточка, которую увидит человек и решит для себя, идти ему на этот спектакль или не идти. Все макеты и эскизы современные, не архивные. Выставляемся мы много и часто в разных пространствах. Но такая ответственность выставить макеты, выставить афиши в театре, да еще в таком театре, – это очень дорогого стоит!» – сказала на открытии директор Казанского художественного училища Ольга Гильмутдинова.

Выставку составили работы студентов Казанского художественного училища имени Фешина, как графиков, так и учащихся театрально-декорационного отделения под руководством Сергея Скоморохова. Авторы девяти афиш – еще даже не студенты, а ребята из Школы креативных индустрий при училище.

«Мы первый раз делаем в театре выставку молодых художников, будущих художников, которые выбрали эту трудную профессию. Занятия у нас довольно сложные и насыщенные. Но за четыре года обучения нам удалось сделать восемь решений спектаклей», – подчеркнул преподаватель КХШ имени Фешина и главный художник театра Камала Сергей Скоморохов.

На открытии выставки, к слову, присутствовала одна из выпускниц Казанского художественного училища, которая стала не только вторым штатным художником театра Камала, но и обладательницей Национальной театральной премии «Золотая маска» за оформление одного из спектаклей.

«Я очень благодарен Сергею Скоморохову, директору Художественного училища Ольге Гильмутдиновой: спасибо, что у нас в театре открывается такая выставка! Художники, которые работают именно для театра, – большая редкость. Здесь представлены афиши разных спектаклей, не только нашего театра. Мы всегда открыты, а эти ребята – наше будущее», – подчеркнул директор театра Камала Ильгиз Зайниев.

Выставка «Ожидание» будет экспонироваться месяц.

«Поскольку она в холле, театр заверил нас, что на выставку можно будет пройти всем желающим – не только тем, кто пришел на спектакль или концерт», – отметила Ольга Гильмутдинова.