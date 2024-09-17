«Идея на миллион»: журнал «Татарстан» представил проект о бизнесменах региона

Фото: журнал «Татарстан»

Журнал «Татарстан» представил на XXVIII Форуме современной журналистики «Вся Россия — 2024» свой проект «Миллионеры Татарстана». Об этом издание сообщает в своем Telegram-канале.

«В основе каждого миллиона лежит идея на миллион. Где найти эту идею? Как заработать на ней миллион? Как стать миллионером и взять курс на миллиардера? На все эти вопросы ответили журналу миллионеры Татарстана. Так получился этот проект», — рассказала, выступая на круглом столе «Лучшие проекты российской прессы: общественная значимость и финансовый результат», главный редактор издания Татьяна Вафина.

В своей речи журналист обратила внимание на «нестандартных миллионеров», которые не только приумножают свои состояния ради собственной выгоды, но и играют видную общественную роль благодаря креативным решениям и неравнодушию к различным значимым для социума проблемам.

Кроме того, Вафина дала сотрудникам участвовавших в круглом столе российских СМИ бесплатный совет, как заинтересовать рекламодателя идеей редакции и получить обоюдовыгодный результат.