«Идет зритель, кто категорически был против возвращаться»: первые трюки Эльмиры Булатовой

Первая женщина-директор Казанского цирка Эльмира Булатова на своей первой встрече со СМИ рассказала о модной философии цирка без зверей, национальной программе и перспективах собственной труппы.

Новый директор Казанского цирка Эльмира Булатова провела первую встречу со СМИ Фото: предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Цирковые горизонты

«С моего назначения директором Казанского цирка у нас теперь есть самое главное – четкое планирование, четкое понимание, что мы будем делать через месяц, через год… И наши зрители также теперь могут заранее заблаговременно планировать поход в цирк. За полгода проведена действительно большая работа: мои пожелания в работе дают результаты. Многие поначалу были недовольны, что мы работаем чаще, чем это было принято раньше. Были и многочисленные дискуссии, пойдет ли зритель или не пойдет… Но факт, что сейчас до января 2024 года у нас подписаны соглашения, договоры на работу с другими [гастролирующими] организациями. С таким планированием живется легко и просто. Кроме того, были проведены творческие эксперименты – так мы реагируем на пожелания зрителей», – начала свою первую пресс-конференцию директор.

Эльмира Булатова (справа) – первая женщина-руководитель Казанского цирка Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Эльмира Булатова – первая женщина-руководитель Казанского цирка. Ей было доверено управлять развлекательным учреждением после увольнения Минкультом РТ предыдущего директора Рамиля Шарифуллина, личные отношения которого попали на видеокамеры административных помещений цирка, а потом и в интернет.

На Булатову возлагали большие надежды. Здание цирка пару лет назад капитально отреставрировали, полностью обновили интерьеры и оборудование, затем даже провели конкурс на замещение должности директора (в жюри привлекли в том числе Эдгарда Запашного), но в жизни и работе учреждения ничего не изменилось. Собственная труппа и программа в Казанском цирке так и не появились, хотя цирковая школа при нем продолжает функционировать. При назначении Булатовой Минкульт РТ подчеркивал, что она имеет опыт работы в Цирке братьев Запашных и Большом Московском цирке, а также возглавляла частную цирковую организацию.

Булатова работала ранее в коллективе с преимущественным акцентом на хищных животных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отпустить нельзя дрессировать

Цирк без животных – философия части зрителей сегодняшнего дня, констатировала Булатова, работавшая прежде, акцентируем, не просто в цирке, но в коллективе с преимущественным акцентом на хищных животных. Тем не менее уважать мнение этой категории зрителей, по ее словам, необходимо.

«Мы видим грань между тем, чтобы доказывать что-то людям, и между тем, чтобы дать им возможность просто самим посмотреть, оценить», – подчеркнула она, напомнив, что в Казанском цирке были презентованы уже две программы без животных – «Аладдин» и Circus life.

При этом она признала, что для другой части зрителей такой подход оказался непонятным, были и негативные отзывы. И все же в сентябре следующего года программу без животных на арене Казанского цирка представит коллектив из Бурятии.

«В Казани все же любят классический цирк – с животными, с клоуном: люди соскучились по доброму классическому цирку» Фото: предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Сейчас в Казани гастролирует белорусский коллектив, в их программе буйволы, медведи, собака. А к новогодним праздникам уже репетируется номер с гусями. Праздничную программу помогает ставить режиссер Цирка на Цветном бульваре Евгений Шевцов.

«В Казани все же любят классический цирк – с животными, с клоуном: люди соскучились по доброму классическому цирку. Цирк, особенно сейчас, несёт некоторую социальную функцию. Здесь можно переключиться от своих тревожных мыслей, побыть вместе с семьей. Мы сейчас погружены в такое информационное поле, которое нас не отпускает ни утром, ни днем, ни ночью, поэтому сейчас цирк старается особенно дарить праздник и максимально людей отлечь хотя бы на эти 2-2,5 часа представления. И хотя, например, вот в выходные у нас был аншлаг 2000 человек, мы готовы работать и для десяти человек в зале. И уже зритель стал приходить тот, который был категорически против того, чтобы сюда возвращаться (по разным причинам)», – заверила Эльмира Булатова.

Смешной цирк – не смешные цены

При этом директор цирка констатировала, что цены на представления «не самые низкие», но зато разработана широкая программа льгот – для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов. Купить, однако, льготный билет можно только приехав в кассу цирка и продемонстрировав соответствующие документы (не онлайн-покупка).

Сейчас идет набор в труппу Казанского цирка, ищут 12 человек в балет из местных казанских артистов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть мечта сделать национальную программу. Если, конечно, будет финансирование. Школа [Детская цирковая школа] даст, надеюсь, результаты, и ребята будут выступать. Презентация этого шоу должна была быть в сентябре будущего года, но пока она немного отодвинулась. Она обязательно состоится, но позже. И будет в формате коллаборации, с фольклорными коллективами в том числе. Это шоу мы обязательно включим в репертуар, и оно будет постоянным – будет работать два раза в неделю», – пообещала Булатова.

К слову, сейчас идет набор в труппу Казанского цирка, ищут 12 человек в балет из местных казанских артистов. Помимо них в числе собственных артистов казанской труппы будет 6 воздушных гимнастов. И вместе с тем из 180 учеников цирковой школы в возрасте от 5 до 14 лет в этом году выпустились лишь две девочки.

«В процессе обучения большой отсев. Вдруг становится понятно, что кто-то боится высоты, у кого-то просто выявляется аллергия на животных… Цирковая школа – одна из основных наших задач. К сожалению, школа не дает сейчас тех результатов, которые были раньше. Хотя у нас прекрасный преподавательский состав, прекрасные дети. Многие состоявшиеся артисты не дают того результата, который дают дети нашей школы», – рассказала Эльмира Булатова.

В обозримом будущем у Казанского цирка появится новый логотип. Уже объявлен конкурс на разработку нового брендбука Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя зарплата сотрудника цирка, по ее словам, 52 тысячи рублей. Выпускники цирковой школы на момент ее окончания в 14 лет могли бы прийти в труппу Казанского цирка как стажеры – с преподавателями они бы целенаправленно готовили конкретный номер, а к совершеннолетию выросли бы в полноценных цирковых артистов. Однако пока такого не происходит.

В обозримом будущем у Казанского цирка появится новый логотип. Уже объявлен конкурс на разработку нового брендбука, сообщила Булатова.

«Хотим понять, как нас видят творческие, креативные люди. Цирк разнообразен», – подытожила Эльмира Булатова.