«Идет вперед вопреки страхам»: ветераны СВО рассказали болгарцам, как становятся героями

Фото: © Евита Саможенова

Ветераны спецоперации и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Алексей Костин провели две встречи со школьниками. Мероприятия состоялись в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения.

Первая прошла с юными спортсменами в «Олимпе». С ребятами встретились Алишер Равшанов, Сергей Симанов и ветеран боевых действий в Чечне Алексей Костин, который на данный момент является социальным координаторов государственного фонда «Защитники Отечества».

Фото: © Евита Саможенова

Вторую встречу Алексей Костин, Алишер Равшанов и Евгений Андронов провели с учениками 5-9-х классов Болгарской санаторной школы-интерната. Встреча началась с рассказа о подвиге Героя России Расима Баксикова.

После бойцы рассказали ребятам о себе, а также о том, что такое военные конфликты. Узнали ребята и о боевых товарищах, которые совершали и совершают подвиги в зоне боевых действий во имя свободы своей страны.

Фото: © Евита Саможенова

«Вы должны всегда помнить, что там никто не мечтает стать героем. Там все делают свою работу и стараются остаться в живых. А героями становятся те, кто боится, но все же делает свое дело, идет вперед, вопреки всем страхам. Те, кто готов отдать свою жизнь, чтобы спасти своего товарища», — отметил Евгений Андронов.

Алексей Костин рассказал ребятам о деятельности и задачах фонда «Защитники Отечества» и о том, как важно помогать бойцам и их семьям именно сейчас.

Фото: © Евита Саможенова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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