«Идет спаивание населения»: Володин призвал ускорить решение вопроса о работе «наливаек»

Вячеслав Володин Фото:t.me/vv_volodin

Действующих в российском законодательстве норм о работе «наливаек» не достаточно, их нужно корректировать. Об этом в ходе «правительственного часа» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Люди просто стонут от этих злачных мест. Идет спаивание населения. Когда в доме такое учреждение находится, оно еще и несет в себе многие проблемы: там дети, это все недопустимо… Нам надо как можно быстрее принять решение в этой части», – подчеркнул Володин.

Напомним, по предложению председателя Госдумы была создана рабочая группа, которая должна разработать поправки, ужесточающие режим работы в жилых домах магазинов и точек общепита, продающих алкоголь.

В конце июня 2023 года данная группа провела первое заседание. На нем предлагалось расширить перечень необходимых документов для хозяев точек сбыта алкоголя в жилых домах, а также наделить большими полномочиями регионы для установки дополнительных ограничений.

Кроме того, прорабатывались вопросы по изменению требований к минимальной общей площади объектов общественного питания, а также наделения местных жителей правом принимать решение о размещении в их доме данных торговых точек.