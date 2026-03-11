Идет прием заявок на участие в театрально-образовательном фестивале-форуме «Науруз»

Продолжается прием заявок на IX Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз» в Казани. Фестиваль пройдет с 15 по 20 июня, хэдлайнерами станут театры из Малайзии и Ирана.

Педагогами фестиваля-форума станут специалисты театрального искусства и менеджмента: заместитель руководителя обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» — Центра управления регионом в Республике Татарстан Эмилия Хакимуллина, режиссер и хореограф Сергей Землянский, театральный критик Екатерина Морозова, профессор Высшей школы сценических искусств Сергей Шенталинский, старший преподаватель ГИТИС Татьяна Тарасова, режиссер и заслуженный деятель искусств Республики Саха Сергей Потапов, заместитель директора по техническим вопросам Российского академического молодежного театра Виталий Галич, доцент школы-студии МХАТ Эмилия Герц и другие. Для участия требуется организационный взнос.

Запланированы мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, режиссуре, искусству актера и режиссера театра кукол, сценографии, менеджменту и PR, художественно-постановочной части и театральной критике.

Занятия форума пройдут в залах театра Камала, «Экият», комплексе «Шарык клубы» и Доме актера.