Идет подготовка к Федеральному Сабантую-2025, который пройдет в Якутии

Фото: © Зульфия Шавалиева / «Татар-информ»

Федеральный Сабантуй 2025 года пройдет на площадке Орто-Дойду Хангаласского района Республики Саха (Якутия). На первый день праздника запланированы различные мероприятия в столице региона Якутске, также будут организованы конные скачки в местности «Ус Хатын».

Официальное открытие намечено на 14 июня. Ожидается, что в Сабантуе примут участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и более тысячи жителей республики, в том числе представители татарстанских общественных организаций, а также деятели культуры и спорта из регионов Российской Федерации.

Фото: © Зульфия Шавалиева / «Татар-информ»

Традиционную «Татарскую усадьбу» на Сабантуе организует Нижнекамский район РТ. В рамках выставки на праздник также приедут мастера-ремесленники из Татарстана. «Татпотребсоюз» приготовит для гостей более 3 тыс. порций национальных блюд. Для организаторов и творческих коллективов предусмотрены специальные чартерные рейсы.

«Жемчужина Сабантуя – это татарская национальная борьба корэш. Борьба корэш тоже будет организована отдельно, абсолютному батыру подарок – автомобиль от имени Раиса Татарстана. Мы сюда ни одного борца специально не везем, майдан открыт для всех», – подчеркнул руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, приглашая борцов в Якутию.

Зульфия Шавалиева