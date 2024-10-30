Российская армия освободила четыре населенных пункта в ДНР, включая Катериновку — село, которое на этом участке фронта считалось центром обороны противника. Об этом накануне заявило Минобороны России. Кроме того, были освобождены село Доброволье, а также два города — Горняк и Селидово.

На опубликованном видео Министерства обороны российские военные поднялись на высотное здание в центре Селидово, сняли украинский флаг и установили вместо него российский триколор.

Штурм Катериновки осуществлялся с трех направлений. Боевая машина пехоты, вооруженная тяжелым металлическим щитом, успешно пересекла поле, несмотря на интенсивный огонь противника со стороны артиллерии и минометов. В небо поднимались ударные дроны. Несмотря на обстрелы, бронемашина продолжала движение.

В это время штурмовая группа атаковала из окопов, а две другие атаковали с флангов. Боец добровольческого батальона «Тимер» с позывным Панама рассказал телеканалу «НТВ» о быстром наступлении, которое помешало противнику подготовиться. «У нас идет быстрое наступление, они не успевают подготовиться. Благодаря нашему стремительному натиску, они не справляются с заградительными сооружениями, и получается продвигаться», – сказал он.

Успех операции во многом обеспечили операторы беспилотников, которые нейтрализовали средства связи и наблюдения противника. Во время штурма командир БПЛА с позывным Норд отметил важность синхронизации действий всех подразделений. Боец с позывным Адидас не бросил позицию даже с ранением. Он самостоятельно остановил кровотечение и продолжил выдвигаться со своим взводом по окопам и укрепам.

«Там по-другому никак, нужно в любом случае свой вклад вносить. Есть задача, мы ее выполняем, знаем, что и как делать», – сообщил Адидас.

Освобождение Катериновки принесло значительные трофеи, включая боеприпасы и противотанковый комплекс, которые используют армии стран НАТО.

После штурма настало время саперов, которые занимались разминированием. «Не нужно поднимать что-то, что лежит заманчиво. Надо обходить эти предметы стороной, пометить вешкой, а потом мы идем и обрабатываем этот участок местности», – отметил боец с позывным Енисей.

Село Катериновка было важным оборонительным узлом, и его освобождение позволит развивать стремительное наступление в сторону города Курахово — важнейшего оборонительного рубежа и логистического пункта ВСУ.