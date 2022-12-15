«Идет борьба против России. Мы увидели, кто наш партнер, а кто был попутчиком»

Возросшую роль федеральных и региональных СМИ в борьбе с фейками, а также значение прессы как инструмента межкультурного диалога в условиях внешнего давления на Россию обсудили на заседании Медиаклуба при Полномочном представительстве Татарстана в РФ с участием Президента РТ Рустама Минниханова.

Рустам Минниханов принял участие в заседании Медиаклуба при Полпредстве РТ в России

Фото: president.tatarstan.ru

«Идут беспрецедентные фейковые вбросы, которые быстро распространяются в эпоху интернета»

Дискуссия на площадке Полпредства республики в России прошла в привязке к текущим геополитическим событиям. Противодействовать попыткам раскачать внутреннюю ситуацию в России могут отечественные средства массовой информации, считают эксперты.

По словам главного редактора «Российской газеты» Владислава Фронина, внешние силы развязали против России настоящую информационную войну, которая активизировалась с момента начала специальной военной операции. Ответить на эти вызовы можно только через налаживание межкультурного диалога в обществе и оперативно донося правду о происходящих событиях, подчеркнул Фронин.

«Буквально на следующий день [после старта спецоперации] начались DDoS-атаки. Мы выдержали их первый натиск. Потом пошли беспрецедентные фейковые вбросы, которые быстро распространяются в эпоху интернета», – сказал Фронин.

По его мнению, одной из целей внешнего давления на Россию является попытка разобщения общества изнутри, поэтому важно выстраивать живой и прямой диалог между конфессиями, культурами и народами, проживающими вместе на одной территории.

Дискуссия прошла в привязке к текущим геополитическим событиям Фото: president.tatarstan.ru

В качестве успешного примера он привел просветительский проект о поэте Александре Пушкине, благодаря чему печатная продукция о его жизни и творчестве теперь активно распространяется в новых регионах России. Это позволяет противодействовать русофобским фейкам из-за рубежа, убежден Фронин.

«Развезли этот специальный номер журнала по всем школам и библиотекам и в Донецкой, и в Херсонской областях. Люди очень благодарили», – заключил спикер и добавил, что такая работа будет продолжена в дальнейшем.

«Люди обращались к государственным СМИ, поскольку искали правдивую информацию»

Дискуссию о роли современных СМИ продолжил другой участник заседания - руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. По его словам, медиарынок страны постепенно эволюционирует, стирая грань между блогерством и традиционными интернет-СМИ.

Айдар Салимгараев «Грань между блогерами и традиционными СМИ постепенно стирается» Фото: president.tatarstan.ru

В то же время государственные издания доказали свою востребованность в недавние периоды непростых социально-политических событий: пандемии коронавируса, спецоперации и других.

Салимгараев отметил, что события последних нескольких лет – пандемия, военная спецоперация, частичная мобилизация – показали значительный запрос граждан на проверенную информацию из официальных источников.

«Люди обращались именно к государственным СМИ, поскольку искали выверенную, правдивую информацию. Это самый ключевой показатель доверия», – подчеркнул Салимгараев.

Он добавил, что в повседневной жизни современные потребители медиаконтента демонстрируют запрос на авторское мнение.

«Их интересует даже не само событие, а личное отношение автора к нему. Поэтому грань между блогерами и традиционными СМИ постепенно стирается. Ведь сегодня популярные блогеры – это не один человек, а целая редакция со штатным расписанием», – резюмировал руководитель агентства «Татмедиа».

Рустам Минниханов: «Очень много фейков и информационных атак. И здесь роль прессы очень высокая» Фото: president.tatarstan.ru

«В этот непростой период мы должны быть едиными»

Мнения экспертов медиаотрасли дополнил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что честные и проверенные СМИ имеют все большее значение в борьбе с волнами антироссийских фейк-атак. Особую актуальность этот вопрос приобрел после начала специальной военной операции и откровенно недружественного поведения целого ряда зарубежных государств.

Благодаря работе отечественных СМИ до людей можно донести правдивую и подлинную информацию о причинах спецоперации и выполняемых задачах на освобожденных территориях, пояснил Минниханов.

«Очень много фейков и информационных атак. И здесь роль прессы очень высокая. <…> Идет борьба против России, это очень плохо. Но зато мы увидели, какие участки нуждаются в импортозамещении, поняли, кто наш настоящий партнер, а кто был попутчиком. Все это мы переживем, в истории нашего государства мы это уже проходили. Главное, что в этот непростой период мы должны быть едиными», – обратился Президент РТ к участникам заседания.

Он также поблагодарил организаторов встречи, собравшихся представителей СМИ и полпредство Татарстана в РФ за продуктивную работу.

«Вы делаете много полезного, реализуете проекты и всегда болеете за нашу республику. Это очень важно, мы всегда нуждаемся в этой поддержке», – резюмировал Президент Татарстана.

По окончании дискуссии Минниханов вручил награды за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики, в том числе орден «Дуслык», медаль ордена «За заслуги перед РТ», медаль «100 лет образования ТАССР».

В Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Минкультом РТ и Государственной Третьяковской галереей Фото: president.tatarstan.ru

Еще одним важным аспектом нынешнего визита Президента Татарстана в Москву стало подписание соглашения о сотрудничестве между Минкультом РТ и Государственной Третьяковской галереей. Документ закрепил пошаговый план по расширению взаимодействия в культурной сфере между республикой и одним из крупнейших музеев страны.