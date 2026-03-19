«Идеологическая война»: депутат Бородай прокомментировал высказывание Пугачевой о Дудаеве

Уехавшие из России иноагенты ведут идеологическое противостояние со страной. Об этом заявил Депутат Госдумы Александр Бородай, его слова приводит «RT». Поводом для комментария стало высказывание Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве.

Бородай сообщил, что считает таких людей противниками России. По его мнению, внутри страны по-прежнему остается значительное число тех, кто разделяет позицию Пугачевой и других уехавших за рубеж медийных фигур.

Политик также заявил, что их целью он видит поражение России в конфликте с Украиной. Он добавил, что, по его оценке, страну покинула лишь часть таких людей, тогда как остальные, по его словам, остаются и не афишируют свою позицию. Бородай подчеркнул, что подобные взгляды, как он считает, могут встречаться и среди чиновников.

По его мнению, эти люди рассчитывают на изменение ситуации в стране и возврат к порядкам, существовавшим в 1990-е годы.